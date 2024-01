Futsal. XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej z „Kurierem"

W kategorii B w hali przy ul. Twardowskiego zwyciężył SALOS Szczecin (w białych koszulkach), a widoczni na zdjęciu bydgoszczanie zajęli 6. miejsce, ale zdobyli Puchar Fair Play. Fot. Ryszard PAKIESER

Przez trzy dni w czterech kategoriach wiekowych i w 4 halach w Szczecinie i Mierzynie, toczyła się rywalizacja XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w futsalu, a patronat nad udaną imprezą, w której rywalizowali młodzi zawodnicy z 12 miast, sprawował „Kurier Szczeciński". Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Szczecin, z prezesem księdzem Tadeuszem Balickim na czele, a w rywalizacji na boiskach prym wiedli gospodarze, zdobywając 3 złote medale i jeden srebrny.

Zawodnicy kategorii A, czyli najstarsi z roczników 2007/2008, zagrali w hali Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu, a zwyciężył SALOS Ełk I przed SALOS-em Szczecin i SALOS-em Suwałki. Królem strzelców został Marcin Kucharski, najlepszym bramkarzem - Patryk Pytlos (obaj SALOS Ełk I), a najlepszym zawodnikiem - Bartosz Waszkiewicz (SALOS Suwałki).

Futsalowcy kategorii B, z roczników 2009/2010, zagrali w hali miejskiej przy ul. Twardowskiego, a triumfował SALOS Szczecin, wyprzedzając SALOS Toruń i Przeczno. Królem strzelców został Jakub Korczak, najlepszym zawodnikiem - Piotr Rychlewski (obaj SALOS Szczecin), a najlepszym bramkarzem - Maksymilian Szczygielski (SALOS Toruń).

Halowi piłkarze kategorii C, z roczników 2011/2012, zagrali w hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej, a wygrał SALOS Szczecin przed SALOS-em Kraków i SALOS-em Toruń. Królem strzelców został Łukasz Jędrzejewski, najlepszym bramkarzem - Dominik Słoniewski (obaj SALOS Szczecin), a najlepszym zawodnikiem - Antoni Stawarz (SALOS Kraków).

Najmłodsi piłkarzy, czyli zawodnicy kategorii D z rocznika 2013 i młodsi, zagrali w hali Publicznej Szkoły Podstawowej na Bezrzeczu przy ul. Górnej, a najlepszy okazał się SALOS Szczecin, wyprzedzając Amico Lubin i SALOS Kraków. Królem strzelców został Hubert Cebula, najlepszym bramkarzem - Antoni Szczepański (obaj Amico Lubin), a najlepszym zawodnikiem - Bartosz Polanowski (SALOS Szczecin).

Igrzyska przeprowadzono z dużym rozmachem i ceremoniałem olimpijskim. Znicz zapalił sympatyk SALOS-u, znany piłkarz Olgierd Moskalewicz, który przybył na zawody z synem i bratem. Do hali Szkół Salezjańskich wprowadzono sztandar i uroczyście wciągnięto flagę SALOS-u RP, a prezes tej organizacji Dariusz Ułanowicz dokonał oficjalnego otwarcia zawodów. Odśpiewano też hymn SALOS-u, a zawodnicy i trenerzy złożyli ślubowanie, iż rywalizować będą o jak najlepsze wyniki, ale zgodnie z zasadami patrona Salezjańskiej Organizacji Sportowej Świętego Jana Bosko (głosił on, że „wychowanie jest sprawą serca", co bardzo często powtarza ks. T. Balicki), w duchu przyjaźni i według reguł fair-play. Dodajmy, że Puchar Fair-Play wywalczył SALOS Bydgoszcz występujący w grupie B. (mij)