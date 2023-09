Festyn i mecz na Skolwinie. Świt na zakończenie wakacji

Fot. Ryszard Pakieser

W piątek o godz. 17.30 na Skolwinie na stadionie tamtejszego Świtu Szczecin przy ul. Stołczyńskiej odbędzie się mecz piłkarski 6. kolejki III ligi, w którym będący w ścisłej czołówce gospodarze powalczą o fotel lidera w pojedynku z Unią Solec Kujawski. Futbolowym zawodom będzie towarzyszył festyn pod nazwą „Zakończenie wakacji ze Świtem”, który rozpocznie się znacznie wcześniej, bo już o godz. 15.30 i ma umilić zbliżający się powrót do szkoły dzieciom z północnego Szczecina i nie tylko im.

Zespół Świtu po 5 kolejkach ma na swoim koncie 11 punktów i zajmuje III miejsce w tabeli z punktem straty do prowadzącej Pogoni Nowe Skalmierzyce. Drużyna z północnych obrzeży Szczecina prowadzona przez trenera Piotra Klepczarka jest jedynym zespołem w północno-zachodniej grupie III ligi, który nie zaznał w bieżącym sezonie goryczy porażki, a dodatkowo traci najmniej bramek (tylko 3 w 5 meczach) oraz jest jednym z najskuteczniejszych zespołów (12 zdobytych bramek). Rywale z Solca Kujawskiego zanotowali dotąd tylko jedno zwycięstwo i ponieśli cztery porażki, więc z tego powodu są na przedostatnim miejscu w tabeli.

W III lidze na plan pierwszy wysuwają się jednak zachodniopomorskie derby w Stargardzie, gdzie miejscowi Błękitni po ostatniej wpadce będą się chcieli zrehabilitować w pojedynku z rezerwami szczecińskiej Pogoni, a mecz ten rozpocznie się w sobotę o godz. 15. Bardzo interesujący będzie też piątkowy (godz. 18) mecz na szczycie w Wolinie, w którym współliderująca miejscowa Vineta podejmować będzie Unię Swarzędz, nad którą ma zaledwie dwa punkty przewagi.

Klub ze Skolwina zaplanował przy okazji ostatniego wakacyjnego meczu mnóstwo atrakcji dla dzieci, które rozpoczną się już dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego, a wśród niespodzianek będą m.in.: dmuchane zamki, malowanie twarzy, pokaz sprzętu policyjnego oraz straży pożarnej, zaś na wzmocnienie popcorn, wata cukrowa, a także dla nieco starszych wojskowa grochówka przyrządzona przez lokalnego mistrza kuchni polowej Krzysztofa Chodupa.

– Z nieoficjalnych źródeł wiemy też, że na meczu ma pojawić się prezes ZZPN-u Maciej Mateńko, który ma wręczyć naszemu klubowi pamiątkową statuetkę oraz talon do sklepu sportowego za awans drugiego zespołu ze Skolwina do A Klasy, a także wysocy rangą przedstawiciele władz miejskich w Szczecinie, może nawet z prezydentem Piotrem Krzystkiem – informują działacze Świtu. – Zapraszamy zatem wszystkich na stary, ale urokliwy stadion Świtu, do spędzenia ostatniego piątku wakacji razem. A kto wie, może i sam obiekt Świtu w końcu doczeka się zapowiadanej od lat przebudowy, która jest już koniecznością, bo organizacyjnie klub z północy Szczecina już dawno na nią zasłużył, by przyjmować gości w odpowiednich warunkach.

(mij)