Zmarł prof. Stanisław Gucma [1945 – 2024]

Na wieczną wachtę odszedł prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, wybitny człowiek morza, cieszący się autorytetem i uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez cztery kadencje pełnił funkcję rektora – najpierw Wyższej Szkoły Morskiej, następnie Akademii Morskiej. W tym roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Stanisław Gucma urodził się 23 listopada 1945 r. w miejscowości Zawada w powiecie zamojskim. Po maturze w 1964 r. podjął studia na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po dwóch latach został skierowany na studia w Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytecie Technicznym na Wydziale Rybołówstwa Przemysłowego. Po ich ukończeniu w roku 1969 podjął studia na Wydziale Nawigacyjnym tej uczelni. Po studiach zaczął pracować w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, najpierw na stanowisku asystenta w Zakładzie Nawigacji Instytutu Nawigacji Morskiej. W latach 1984 – 1990 był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego, a od 1990 do 1996 r. – dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej. Jednocześnie prowadził badania, których wiodącą tematyką były zagadnienia wyznaczania i kształtowania dróg wodnych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992 na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Inżynierii Ruchu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym. W roku 1996 wybrano go na rektora WSM. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, do roku 2002, w którym to uzyskał tytuł naukowy profesora. W roku 2008 po raz trzeci został rektorem. Funkcję tę pełnił również przez następną kadencję do roku 2016. W ostatnim czasie pracował w Katedrze Symulacji Morskich na Wydziale Nawigacyjnym.

Gdy był rektorem, uruchomiono nowe kierunki studiów i specjalności, znacząco rozbudowano infrastrukturę badawczą i dydaktyczną uczelni, m.in. pozyskano tereny i wybudowano Dom Pracy Twórczej i Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu, rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego, utworzono Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu, pozyskano obiekty i tereny po Zespole Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie dla potrzeb budowy nowych pomieszczeń dydaktycznych i laboratoriów Wydziału Mechanicznego. Istotne było pozyskanie funduszy i wprowadzenie do eksploatacji statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”. Utworzono specjalistyczne Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Centrum szkoleniowe LNG.

Profesor Gucma był jednym z prekursorów wprowadzenia metod symulacji komputerowej do badań w nawigacji morskiej.

Wynikami prowadzonych przez niego prac badawczych są liczne wdrożenia istotne dla gospodarki morskiej, w tym: budowa bazy promowej w Świnoujściu, budowa portu w Policach, optymalizacja parametrów promu „Polonia”, określenie optymalnych warunków eksploatacji statków maksymalnych w porcie Świnoujście, budowa szeregu terminali paliwowych, przebudowa toru wodnego Świnoujście – Szczecin, przebudowa szwedzkiego portu Ystad, przebudowa wejścia do portu Kołobrzeg, budowa terminalu promowego w Gdyni, opracowanie pilotowego systemu nawigacyjnego, optymalizacja lokalizacji terminalu LNG na polskim wybrzeżu, pełne opracowanie nowego portu zewnętrznego i terminalu LNG w Świnoujściu, a także pełne opracowanie nowego terminalu kontenerowego w tym porcie. W ostatnich latach wciąż był aktywny naukowo i uczestniczył w kolejnych pracach badawczych, m.in. dotyczących budowy terminalu kontenerowego i terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, a także modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

– To nie ja osiągnąłem te wszystkie sukcesy, a zespół, który miałem przywilej stworzyć i nim zarządzać – podkreślał w czerwcu br. podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Morskiej.

