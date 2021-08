Zapisy do muzycznej, sportowej i podstawówek. Nabór uzupełniający w szczecińskich szkołach

Uzupełniający nabór od 16 sierpnia obejmuje szczecińskie szkoły podstawowe - wciąż można zapisać dziecko do klasy pierwszej w kilkunastu placówkach w mieście oraz do klasy czwartej np. w Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej. Uzdolnionych muzycznie uczniów przyjmie także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie - jednak tylko na grę na instrumentach: obój, fagot i klarnet.

Trzynaście wolnych miejsc czeka na pierwszaków w SP nr 6, pięć w SP nr 9, dziewięć w SP nr 10, osiem w SP nr 15, jedenaście w SP nr 24. Szkoła Podstawowa nr 37 może przyjąć jedenastu siedmiolatków, SP nr 39 - piętnastu, natomiast SP nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi - siedmiu. W SP nr 44 jest jedenaście wolnych miejsc w klasach pierwszych, w SP nr 46 - trzy, w SP nr 53 - osiem, podobnie jak w SP nr 61 i SP nr 69.

Trzeba pamiętać, że rekrutacja dodatkowa odbywa się poza elektronicznym systemem. Jednak na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ można pobrać wniosek do szkoły. Rodzic może złożyć go do maksymalnie trzech szkół, zanosząc oryginał do placówki pierwszego wyboru, a kopie do pozostałych podstawówek.

Jeszcze tylko do czwartku (19 sierpnia) trwa uzupełniający nabór dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej, gdzie powstaje pierwszy oddział sportowy z elementami sportów i sztuk walki. Dodatkowych informacji o naborze udziela nauczyciel CMS i trener koordynator Marcin Stankiewicz, pod numerem telefonu 608 294 632.

Dodatkową rekrutację ogłosiła także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie - nabór prowadzony jest wyłącznie na instrumenty: obój, fagot i klarnet. Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się na stronie internetowej www.psm.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja. Dokument oraz wymagane załączniki należy składać do dnia 25 sierpnia osobiście w godzinach pracy sekretariatu, pocztą tradycyjną - listem poleconym na adres al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacjapsm1st@wp.pl.

(kel)