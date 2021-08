Nabór na studenckie "M". Taniej niż na prywatnym rynku

Ruszył nabór wniosków w programie "Dom dla studenta". To wspólny program Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS. Jest skierowany do studentów tutejszych uczelni wyższych na stałe mieszkających poza miastem. Nabór wniosków do piątku, 13 sierpnia.

Celem programu jest stworzenie przyjaznego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w czasie nauki. Oferta ma być uzupełnieniem dla stancji, akademików, mieszkań wynajmowanych od osób prywatnych. Przez siedem lat przygotowano 22 mieszkania, w których znajduje się 120 miejsc dla studentów. W tym roku są do wynajęcia miejsca w pokojach jedno - lub dwuosobowych w mieszkaniach położonych w ścisłym śródmieściu, w rejonie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Śmiałego, Jana Karola Chodkiewicza, al. Wojska Polskiego, ks. Piotra Ściegiennego, Piastów, Jagiellońskiej i Monte Cassino.

- Mieszkania są kompleksowo wyremontowane, wyposażone oraz dostosowane do potrzeb studentów - mówi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa. - W pokojach znajdują się biurka, łóżka, szafy i komody. Kuchnia i łazienka są w pełni wyposażone. Mieszkania znajdują się w centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie szczecińskich uczelni, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej. Umowy najmu zawierane będą na okres studiów z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania na koniec każdego roku akademickiego. Wysokość czynszu w studenckim „M” to ok. 350 złotych na osobę (bez mediów), czyli znacznie mniej niż na rynku prywatnym.

Wnioski można składać do piątku 13 sierpnia, do godz. 16 - osobiście w biurze spółki przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@stbs.pl. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność dostarczenia zgłoszeń. Więcej informacji, wniosek najmu, wzór umowy, regulamin itp na stronie spółki: www.stbs.pl.

(gan)