Wykład o modzie retro

Olga Dąbkiewicz jest m.in. współorganizatorką Szczecińskich Spacerów Retro Pań i Panów Szlakiem Ludzi z Pasją. Fot. Agata JANKOWSKA

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza w środę 13 grudnia na wykład „Moda retro – epoka wiktoriańska i edwardiańska” wygłoszony przez Olgę Dąbkiewicz. Wstęp wolny.

Olga Dąbkiewicz to animatorka kultury retro na Pomorzu Zachodnim, modelka retro, vintage, założycielka grupy „Retro Vibes”, organizatorka plenerów fotograficznych, członkini ogólnopolskiej grupy PIN UP Poland, współorganizatorka Szczecińskich Spacerów Retro Pań i Panów Szlakiem Ludzi z Pasją, organizatorka pokazów mody retro, prowadząca prelekcje i wykłady na temat mody od czasów wiktoriańskich aż do czasów lat 90. XX wieku. Zajmuje się też zbieraniem historycznej odzieży, biżuterii, bibelotów, w wolnych chwilach recyklinguje ubrania.

W trakcie spotkania Olga Dąbkiewicz omówi modę damską XIX i początku XX wieku. Zwróci uwagę na elementy garderoby, kolory, fasony, które były uwielbiane przez kobiety z tego okresu. Nawiąże również do make-upu i fryzur, które były nieodzownymi elementami tych epok. Moda wiktoriańska i edwardiańska są dla Olgi ulubionymi epokami.

Wykład odbędzie się w środę 13 grudnia w auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US ul. Wielkopolska 15, godz. 16, wstęp wolny.

Jednocześnie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza chętnych do swojego grona. Zapisy na rok akademicki 2023/2024, przedłużanie członkostwa w siedzibie SUTW przy al. Papieża Jana Pawła II 17/3 w godz. 10-12.30, tel. 91 812 39 75, www.sutw.szczecin.pl

(K)