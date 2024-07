W środę wyniki egzaminów. Ósmoklasiści czekają na nie z niecierpliwością

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki online na stronie internetowej ZIU już od godz. 8 lub bezpośrednio w szkole, w której zdawali egzamin. Fot. Dariusz Gorajski

Uczniowie, którzy w maju przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, z niecierpliwością oczekują wyników swoich zmagań. Ten ważny etap edukacji otwiera drzwi do dalszej nauki w szkołach średnich. W środę 3 lipca będzie już wszystko wiadomo. Wyniki pojawią się w godz. 8 -10, jednak nie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, do której należy województwo zachodniopomorskie, ale wyłącznie po zalogowaniu w serwisie ZIU, czyli Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Młodzież, jak co roku, zdawała egzaminy z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego. Do piór w szkolnych aulach zasiadła w terminie głównym od 14 do 16 maja. Na rozwiązanie zadań ósmoklasiści mieli od 90 do 120 minut. Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, musieli napisać je w terminie dodatkowym, od 10 do 12 czerwca. W Szczecinie do egzaminu kończącego szkołę podstawową przystąpiło ponad 2300 uczniów z 48 publicznych placówek.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 już w środę 3 lipca 2024 roku. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki online na stronie internetowej ZIU już od godz. 8 lub bezpośrednio w szkole, w której zdawali egzamin. W tym dniu będą mogli także odebrać zaświadczenia w swoich placówkach oświatowych. Zaświadczenie będzie zawierało wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu.

Sprawdzenie wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU jest proste. Należy zalogować się na indywidualne konto ucznia, używając danych udostępnionych przez szkołę. Po zalogowaniu wystarczy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, aby zobaczyć procentowe wyniki. Do systemu można się również zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13. roku życia, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Jeżeli uczeń lub jego rodzice mają wątpliwości co do oceny, mogą odwołać się do wyniku sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy złożyć do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej - nastolatki z Zachodniopomorskiego mogą to zrobić w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Zaświadczenie o egzaminie należy wczytać do wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły na stronie naboru. Młodzież ma na to bardzo krótki czas - należy to zrobić do piątku 5 lipca do godz. 15. Wyniki tegorocznej rekrutacji pojawią się na kontach młodzieży 12 lipca. Tego dnia wywieszone zostaną także listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach ponadpodstawowych.

(kel)