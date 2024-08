Kiedy matury i sprawdzian ósmoklasistów?

CKE podała we wtorek 20 sierpnia egzaminacyjny harmonogram na 2025 rok. Fot. Dariusz GORAJSKI

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy matur i egzaminu ósmoklasisty w 2025 r. Dla uczniów kończących szkołę podstawową zostanie przeprowadzony w dniach 13-15 maja, matury rozpoczną się zaś 5 maja i potrwają do 24 maja.

Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 5-22 maja, natomiast matury ustne odbędą się od 9 do 24 maja. Na pierwszy ogień pójdzie – jak co roku – język polski. Przyszłoroczni abiturienci pochylą się nad arkuszami maturalnymi z ojczystego języka na poziomie podstawowym 5 maja, dzień później, 6 maja, czeka ich egzamin z matematyki, natomiast 7 maja z języka obcego nowożytnego. Sesję egzaminów ustnych zaplanowano od 9 do 24 maja.

Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do matury w sesji majowej, przewidziano dodatkowy termin: pisemne egzaminy odbędą się od 3 do 17 czerwca, zaś ustne od 9 do 11 czerwca. Maturzyści swoje indywidualne wyniki z sesji głównej i czerwcowej poznają 9 lipca. Ci, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mieli szansę na poprawkę – te zaplanowano 19 i 20 sierpnia.

Jaka będzie przyszłoroczna matura, nadal nie wiadomo, choć zmiany są nieuniknione, wszak Ministerstwo Edukacji Narodowej uszczupliło podstawy programowe o 20 proc. Na pewno jednak nie będzie ona opracowana według wymagań egzaminacyjnych, uproszczonych ze względu na pandemię COVID-19, która obowiązywała od 2020 do 2024 roku. W tym roku maturzyści po raz ostatni zdawali maturę według uproszczonego schematu. CKE jednak już mówi o tym, że na maturze 2025 nie będzie wymaganego progu zdania jednego rozszerzonego przedmiotu na minimum 30 proc., a lista pytań jawnych na egzaminie ustnym zostanie na pewno zmniejszona.

13 maja swoją wiedzę z podstawówki sprawdzą ósmoklasiści. Tu obowiązują tylko egzaminy pisemne. Pierwszy, z języka ojczystego, odbędzie się 13 maja, kolejny z matematyki uczniowie napiszą 14 maja, natomiast nad arkuszem z pytaniami z języka obcego nowożytnego pochylą się 15 maja. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 10-12 czerwca. Tu także należy spodziewać się zmian, ze względu na pomniejszoną podstawę programową, jednak MEN wciąż pracuje nad nowymi wytycznymi.

(kel)