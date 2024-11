O wyzwaniach dzisiejszej pedagogiki

W bieżącym roku Uniwersytet Szczeciński obchodzi jubileusz 40-lecia powstania. W obszerne obchody z tejże okazji wpisuje się również Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Meandry pedagogiki i pedagoga. Nowe perspektywy”, która odbywa się w dniach 28-29 listopada na Uniwersytecie Szczecińskim (ul. Krakowska 71-79). Wszyscy zainteresowani mogą przyjąć posłuchać wystąpień czołowych polskich pedagogów oraz wziąć udział w dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki US w składzie : prof. dr hab. Barbara Kromolicka - przewodnicząca; dr hab. Beata Bugajska, prof. US; dr hab. Hubert Kupiec, prof. US; dr Barbara Chojnacka; dr Rafał Iwański; dr Aneta Jarzębińska; dr Urszula Kazubowska; dr Ilona Kość, prof. US; dr Anna Linka; dr Paweł Popek; dr Aleksandra Sander; dr Edyta Sielicka; dr Monika Zięciak. Katedra Pedagogiki Społecznej obchodzi w tym roku 37-lecie powstania, a organizowana konferencja również uświetni ten jubileusz. Konferencję znacząco ubogaciła obecność członków Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, którzy odbyli swoje spotkanie w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego 27 listopada.

- Konferencja to okazją dla badaczy, praktyków i wszystkich zainteresowanych problematyką tytułowych meandrów do wymiany poglądów, prezentacji wyników badań naukowych oraz dyskusji prowadzonej zarówno z perspektywy akademickiej, jak i refleksyjnej praktyki w obszarze współczesnej pedagogiki - podkreślają organizatorzy wydarzenia. - Nowe, liczne dyskursy i teorie pedagogiczne, w tym ścierające się, jednak współdziałające ze sobą, asymilują i hierarchizują jej aktualne oblicze. Jednocześnie pedagogika pozostała przy swoich fundamentach, ponieważ nie zapomniano o dorobku minionych pokoleń i wkładzie tych, których dzisiaj określa się mianem jej klasyków.

Uczestnikami dwudniowego wydarzenia w Szczecinie są przedstawiciele wszystkich czołowych ośrodków akademickich w Polsce. Obrady ogniskować się będą na pięciu polach - meandrach problemowych pedagogiki i pedagogów: dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja; absolwent pedagogiki dziś, perspektywa teorii, kierunku kształcenia oraz potrzeb praktyki społecznej; działania pedagogów w środowisku społecznym i kulturowym; meandry pedagoga w sferze specjalnych potrzeb edukacyjnych; meandry pedagogiki w percepcji studentów.

Konferencja rozpoczyna się w czwartek 28 listopada o godz. 9.30, najpierw częścią formalną, składającą się z otwarcia przez prof. dr hab. Barbarę Kromolicką oraz wystąpień władz Uniwersytetu, w tym rektora US prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego. Wykład otwierający wygłosi prof. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c. multi. Następnie zaczną się obrady plenarne, a prelegentami będą m.in. prof. dr hab. Zbyszko Melosik czy prof. dr hab. Magdalena Piorunek. Pierwszy dzień obrad ubogaci promocja wydawnicza monografii jubileuszowej pt. „Pedagog w meandrach życia społecznego. Księga jubileuszowa Profesor Barbary Kromolickiej” pod red. naukową Barbary Chojnackiej i Edyty Sielickiej, dedykowanej profesor Barbarze Kromolickiej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Po obradach plenarnych odbywać się będą obrady w czterech sekcjach tematycznych zgodnie z harmonogramem.

Drugi dzień konferencji (29.11) otworzy sekcja plenarna prowadzona przez prof. dr hab. Helenę Ostrowicką z UKW w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie rozpoczną się obrady w sekcjach tematycznych. Konferencja w Szczecinie wpisuje się w szeroki nurt dyskusji o nowych perspektywach pedagogiki i wymiarze pracy pedagoga. Jej podsumowania dokona prof. dr hab. Barbara Kromolicka, zamykając konferencję „Meandry pedagogiki i pedagoga. Nowe perspektywy”. (K)