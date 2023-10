Nobliści odkryli, ZUT opatentuje. Najmniejsze możliwe elementy nanotechnologii

Prof. Ewa Mijowska: "Kropki kwantowe odmieniły nasze rozumienie materii". Fot. Aurelia Kołodziej / ZUT

Prof. Ewa Mijowska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opatentuje metodę wytwarzania kropek kwantowych. Kropki kwantowe zostały odkryte przez laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Mają one zastosowanie m.in. w medycynie.

Kropki kwantowe to najmniejsze możliwe elementy nanotechnologii – pomagają usuwać tkankę nowotworową czy rozprzestrzeniają światło lamp LED i telewizorów. Zespół badawczy prof. Ewy Mijowskiej właśnie zgłosił do opatentowania nową, ultraszybką metodę ich wytwarzania na materiałach dwuwymiarowych, takich jak grafen.

Wynalazek będzie miał zastosowanie np. w bateriach litowo-jonowych. Metoda, chwali się uczelnia, nie wykorzystuje rozpuszczalników i jest energooszczędna.

Jak pisze prof. Mijowska: "Kropki kwantowe to fascynujące nanomateriały, które odmieniły nasze rozumienie materii na poziomie atomowym i subatomowym. To także obszar, który przyczynił się do przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2023 roku. W tym roku trzej naukowcy: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus oraz Alexei I. Ekimov zostali wyróżnieni przez Komitet Noblowski, za odkrycie i badania nad tymi strukturami. Nagroda przyznana za badania nad nimi jest dowodem na to, jak ważne są te małe cząstki dla naszego współczesnego świata. Dzięki nim, nasza wiedza o fizyce i nasza technologiczna przyszłość stają się jeszcze bardziej ekscytujące i obiecujące".

I dalej: "Kropki kwantowe to nanocząstki o rozmiarach rzędu kilku nanometrów, na przykład z kadmu lub selenu. Kropki te zachowują się zupełnie inaczej niż ich makroskopijne odpowiedniki. Wynika to z efektów mechaniki kwantowej, które dominują na poziomie subatomowym. Kropki kwantowe charakteryzują się zdolnością do zmiany swojego rozmiaru, w zależności od ilości atomów w ich strukturze. Ta zdolność pozwala na precyzyjną kontrolę nad właściwościami światła emitowanego przez kropki. Dla fizyków, jest to niezwykle cenna cecha. Kropki kwantowe stały się kluczowym narzędziem w spektroskopii, umożliwiając badanie oddziaływania światła z materią na bardzo małą skalę. Ponadto, są wykorzystywane w nanotechnologii do produkcji nanomateriałów, oświetlenia LED o wysokiej efektywności, czy też w diagnostyce medycznej".

