Czy wyższe wykształcenie daje szczęście? Wykład na PUM

Fot. Ryszard PAKIESER

„Czy wyższe wykształcenie może uczynić Cię szczęśliwszym?” – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza studentów wszystkich kierunków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na wykład otwarty o tym tytule. Spotkanie odbędzie się w auli rektoratu PUM w środę o godz. 17.00.

Wykład w języku angielskim poprowadzi prof. Wolfgang Schareck, wieloletni rektor Uniwersytetu w Rostoku, chirurg-transplantolog, dydaktyk, humanista, znawca historii i wielki przyjaciel Polski.

Urodzony 25 stycznia 1953 r. w Düsseldorfie, studiował medycynę na Uniwersytecie we Fryburgu. Z wykształcenia jest chirurgiem ze szczególnym zainteresowaniem chirurgią naczyniową i transplantacyjną. Był przez wiele lat kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej w Rostoku, przewodniczącym Komisji Transplantacji Trzustki przy Niemieckim Towarzystwie Transplantologicznym, członkiem Zarządu EuroTransplant, przewodniczył Komitetowi Doradczemu Eurotransplantu w zakresie transplantacji trzustki. Od roku 2009 przez kolejne 3 kadencje (14 lat) pełnił funkcję rektora Uniwersytetu w Rostoku, tworząc z tego ośrodka jeden z najdynamiczniej rozwijających się uniwersytetów w Niemczech. Charyzmatyczny lider ośrodka akademickiego, wspaniały wykładowca, wielokrotnie nagradzany jako nauczyciel akademicki. W roku 2010 r. Związek Uniwersytetów Niemieckich przyznał mu prestiżowy tytuł Rektora Roku. Jest humanistą, znawcą historii, wielkim przyjacielem Polski, goszczonym wielokrotnie na uniwersytetach w naszym kraju. Od roku 2018 prof. Schareck jest blisko związany z rozwojem współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Rostoku i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Wspierając nieustająco dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki molekularnej najmłodszych pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi, leczonych w klinikach pediatrycznych PUM, przyczynił się w ostatnich latach do zmiany oblicza szczecińskiej pediatrii.

(as)