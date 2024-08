W latynoskich rytmach. Kolejny taki trening w Policach

Poprzedni taki trening cieszył się ogromnym zainteresowaniem.Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Kolejny trening taneczny w gorących rytmach Salsation, pod gołym niebem, odbędzie się już w najbliższy wtorek (27 sierpnia) w Policach. Poprzedni cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy postanowili więc, że go powtórzą.

– Przygotujcie się więc na niezapomnianą przygodę w świecie ruchu i muzyki, która rozgrzeje Wasze serca i ciała – zachęca Miejski Ośrodek Kultury w Policach, organizator wydarzenia. – Do tańca porwą Was gorące, latynoskie rytmy, a nasza przebojowa instruktorka pokaże Wam, jak uwolnić emocje i poczuć radość z poruszania się w rytmie, jaki podpowie Wam serce. To połączenie tańca i fitnessu z pewnością pozwoli Wam uwolnić endorfiny, a grono ciekawych i inspirujących kobiet dopełni wspaniałą atmosferę wieczoru.

Jeśli pogoda dopisze, to po zakończonym treningu będzie można usiąść wygodnie na leżaku i zrelaksować się przy dźwiękach muzyki.

Trening odbędzie się w ramach Akademii Kreatywnych Kobiet, a poprowadzi go Aleksandra Sarnicka – certyfikowana instruktorka Salsation®, która z tańcem związana jest od 3. roku życia. Kilka lat temu trafiła na zajęcia Salsation®, które stało się jej pasją.

Zajęcia są bezpłatne. Wystarczy się wygodnie ubrać, zabrać wodę do picia i po prostu przyjść. Trening już we wtorek (27 sierpnia) na terenie lodowiska przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Start o godz. 20.00. Trening potrwa godzinę, ale warto zarezerwować sobie więcej czasu, bo po treningu będzie godzina relaksu przy dźwiękach muzyki.

(sag)