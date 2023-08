Trafna decyzja. Udany powrót i ostatki w Trzęsaczu [GALERIA]

Przed ostatnim niedzielnym tenisowym turniejem sezonu organizator Wiesław zaproponował zabawę z piłeczkami. Fot. Małgorzata WIATROWSKA

W miniony weekend zakończył się tegoroczny cykl rozgrywek siatkówki plażowej i tenisa plażowego w Trzęsaczu organizowany przez pasjonata plażowych sportów Wiesława Wiatrowskiego i Gminę Rewal. Turnieje odbywały się przez całe wakacje i rozegrano ich 25.

Dodatkowo w dni plażowe dostępne były boiska, gdzie każdy, nawet zupełny amator tych dyscyplin mógł spróbować swych sił. Wielu po takiej próbie następnie zapisywało się do turniejów. W ten sposób Wiesław ruszył z grajdołów niejednego plażowicza. Idea czynnego wypoczynku na plaży, w Trzęsaczu realizowała się praktycznie codziennie.

Warto przypomnieć, że w poprzednie lata imprezy odbywały się w Pogorzelicy, Niechorzu i wiele lat w Pustkowie. Na wiosnę zapadła jednak decyzja o przeniesieniu turniejów do Trzęsacza. W tej malowniczej miejscowości z charakterystycznymi ruinami kościoła, turniej siatkarski odbył się tylko raz, w 2002 roku w ramach Beach Ball Tour Rewal. Tak więc po 21 latach, na plaży ponownie pojawiły się siatki, ale tym razem już na całe wakacje. Jak widać decyzja okazała się bardzo trafna, bo plażowicze złapali bakcyla czynnego wypoczynku i chętnie włączali się w siatkarsko-tenisową zabawę.

Nim jednak nastąpiło wykopanie słupków, rozegrane zostały dwa turnieje. W siatkarskich dwójkach wygrał team Chrystian Boczek – Kraków, Kamil Gawęda – Dąbrowa Górnicza. Na wielkie słowa uznania zasługuje 11-letnia Adrianna Wilk ze Stargardu, która doskonale radziła sobie w seniorskich rozgrywkach i którą spotkało specjalne wyróżnienie oraz niespodzianka od organizatorów… zaproszenie na lody.

W ostatnim turnieju sezonu, czyli tenisowej zabawie „Ziaja Beach Tenis”, bardzo dobrze poradziła sobie reprezentacja naszej gazety, która wygrała wszystkie mecze eliminacyjne. Jedynej porażki doznała w finale. Tak więc zwycięzcy „Dino” Chrystian Boczek – Kraków i Maciej Wirszyc – Wrocław wzięli udany rewanż nad „Kurierem” Wiesław Wiatrowski – Wrocław i Krzysztof Wojtasiak – Szczecin. Trzecie miejsce dla sympatycznego małżeństwa Agnieszki i Łukasza Piotrowskich z Heilbronn (Niemcy) reprezentującego Gryf Pobierowo.

– To był bardzo udany sezon – mówi Wiesław Wiatrowski, główny organizator i dusza siatkarsko-tenisowej zabawy. – Oczywiście nie udałoby się to bez życzliwości i pomocy miejscowych władz i sponsorów. Szczególne podziękowania dla wójta gminy Rewal Konstantego Tomasza Oświęcimskiego za wspieranie aktywnego wypoczynku na plażach. Dziękuję też sołtysowi i Radzie Sołeckiej Trzęsacza, Referatowi Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Gminy Rewal za współpracę, Dorocie Rybakowskiej-Borowskiej z firmy Ziaja za wspaniałe upominki dla uczestników imprez, a także Magdalenie Balkowskiej-Nowak, prezes Wodociągów Rewal oraz właścicielom Baru „Rybka Raz” z Pustkowa, gdzie uczestnicy imprez po turniejach mogli skosztować pysznych posiłków. Cieszące się dużym zainteresowaniem turnieje w Trzęsaczu wsparł również Grzegorz Szukała, właściciel Summer Beach Bar na plaży w Trzęsaczu. No i oczywiście dziękuję „Kurierowi”, który już prawie 25 lat patronuje rozgrywkom. Żywię nadzieję, że w komplecie spotkamy się za rok i rozpoczniemy kolejny siatkarsko-tenisowy sezon – podsumował W. Wiatrowski.

Ostatnie zawody były 584.!!! turniejem zorganizowanym przez tego pasjonata sportów plażowych podczas 30. edycji tych cieszących się dużym zainteresowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych. ©℗

(kw)