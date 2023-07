Niezwykły festiwal w Rewalu. Zagrają legendy jazzu

Fot. mat. organizatorów

Już w poniedziałek (24 lipca, g. 16) rozpoczyna się dwudniowy Festiwal „A Może Jazz” w Rewalu. Podczas wydarzenia wystąpi czołówka polskiego jazzu. Rewal odwiedzą i zagrają: Krzysztof Ścierański, Young Power New Edition - Freedom, Michał Barański - Masovian Mantra, Piotr Baron Quintet/Wodecki Jazz. Nie można tego przegapić! Koncerty odbędą się na placu Wielorybów. Wstęp wolny.

Tegoroczna edycja „A Może Jazz" to dwa dni najlepszej polskiej muzyki jazzowej, którą zaprezentuje blisko 40 najwybitniejszych muzyków tego gatunku. Wśród artystów którzy wystąpią na tegorocznej scenie festiwalu są m.in:

Krzysztof Ścierański (kurator tegorocznej edycji), podczas drugiego dnia festiwalu wystąpi w gronie przyjaciół, wybitnych muzyków, których zaprosił na tegoroczne wydarzenie. Cały drugi dzień festiwalu nosi nazwę „Krzysztof Ścierański Day" co jest pokłonem w stronę twórczości kuratora tegorocznej edycji festiwalu. Na scenie wraz z Krzysztofem wystąpią: Grzegorz Górkiewicz, Waldemar Gołębski, Marcin Ścierański, Dima Gorelik, Schahar Elnatan, Inbar Elnatan, Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Marek Raduli.

Krzysztof Ścierański Zaprasza na A MOŻE JAZZ Festiwal 😍 24-25 lipca 2023 🌊 ➡️ Mnóstwo wybitnych artystów polskiej sceny... Opublikowany przez A MOŻE JAZZ Sobota, 15 lipca 2023

Young Power New Edition - Freedom Legendarny polski zespół jazz-rockowy skupiający w swoich szeregach najwybitniejszych polskich jazzmanów i muzyków rockowych młodego pokolenia. Po ponad trzydziestu latach grupa wznowiła działalność w nowej odsłonie. Jak mówią ”young power” ma się na całe życie.

Michał Barański - Masovian Mantra (laureat tegorocznych Nagród Akademii Fonograficznej: Fryderyk 2023 w kategorii Album Roku Jazz za album MASOVIAN MANTRA oraz Fryderyk 2023 w kategorii Artysta roku Jazz) Autorski jazzowy projekt Michała Barańskiego łączący elementy folkloru polskiego i indyjskiego, nagrany w towarzystwie utytułowanych muzyków polskiej sceny jazzowej. Z gościnnym udziałem izraelskiego gitarzysty Shachara Elnatana, którego debiutancką płytę produkował Avishai Cohen.

Piotr Baron Quintet / Wodecki Jazz To projekt wyjątkowy – z jednej strony mamy wyjątkowe kompozycje nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego, m.in. „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, melodie, które wrośnięte są w nasza kulturalną tożsamość, z drugiej jazzowych mistrzów wagi ciężkiej. Niebanalne, choć proste piosenki i ich instrumentalną, jazzową interpretacją.

Arek Skolik Trio: W skład trio wchodzą trzej wybitni jazzowi muzycy: Arek Skolik (perkusja) wraz z Arek Skolik Trio w skład którego wchodzą: Marcin Pater (wibrafon) oraz Maciej Kitajewski (kontrabas).

Mamy dla was kilka słów oraz zaproszenie od Arka Skolika, który wraz z „Arek Skolik Trio" wystąpi na naszej scenie już 24 lipca 🎼😍 Arek Skolik Maciej Kitajewski Marcin Pater Organizatorzy: rewal.pl, Pomorze Zachodnie, Pomorze Zachodnie News Partner: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Partner techniczny: Wodociągi Rewal Opublikowany przez A MOŻE JAZZ Środa, 12 lipca 2023

W poniedziałek zagrają: Michał Barański, Piotr Wyleżoł, Shachar Elnatan, Piotr Baron Quintet / Wodecki Jazz, Young Power New Edition - Freedom, Alek Skolik Trio, Marcin Pater, Maciej Kitajewski. We wtorek koncerty się rozpoczną o g. 17. A dzień należał będzie do Krzysztofa Ścierańskiego.

Podczas wydarzenia zostanie wręczona również nagroda „Wieloryba Jazzu" za całokształt pracy artystycznej wybitnej postaci polskiego jazzu.

Organizatorem jest: Gmina Rewal i Pomorze Zachodnie, partnerem: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, a partnerem technicznym: Wodociągi Rewal. Drugi dzień festiwalu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje.

(reg)