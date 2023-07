Kulinarny festiwal kwiatów jadalnych. Mamy zaproszenia!

8. edycja Kulinarnego Festiwalu Kwiatów Jadalnych odbędzie się w dniach 15-16 bm. w Ogrodach Hortulus Spectabilis w Dobrzycy (powiat koszaliński) pod hasłem: Jadalne kwiaty w barwie słońca i smaku pomarańczy.

Na potrzeby tegorocznego festiwalu powstał nowy ogród, w którym królować będą kolory słońca i pomarańczy. Nie zabraknie tam aksamitek, begonii, liliowców, słoneczników, nagietków, nasturcji. Ogród ten dołączy do grupy ogrodów New Design. Podziwiać tam będzie można również nowoczesne rzeźby, a centralnym punktem ogrodu będą trzy okręgi. Dwa z nich obsadzone kwiatami, trzeci wypełniony wodą. Na końcu ogrodu stanie lustro, w którym to będą się przeglądać rzeźby i cały jakże energetyczny ogród pełen kwiatów. W czasie festiwalu fachową wiedzą podzielą się specjaliści z firmy nasienniczej W. Legutko. Podczas prelekcji i pokazów na scenie głównej opowiedzą o tym, jak od podstaw, we własnym ogrodzie, wyhodować kwiaty jadalne oraz jak je pielęgnować. Na stoisku firmy W. Legutko będzie można zakupić nasiona, w tym kwiatów jadalnych. Najmłodsi goście będą mogli wziąć udział w warsztatach małego ogrodnika.

Kwiatowa kuchnia festiwalu

Sercem festiwalu jest kwiatowa kuchnia. Jej szef – Mariusz Siwak przygotuje dania z wykorzystaniem kwiatów jadalnych. W menu pojawią się wykwintne dania z kwiatów wyhodowanych w naszych ogrodach uprawiane w sposób ekologiczny. W potrawach nie zabraknie: liliowców, róż, begonii, nasturcji, szlachetnych aksamitków czy kwiatów dyni i cukinii. Dania przygotowane przez Szefa Mariusza będzie można degustować. O to, aby w daniach pojawiły się tylko kwiaty jadalne, zadba dr biochemii Małgorzata Kalemba-Drożdż. Autorka książek poprowadzi również prelekcje o kwiatach jadalnych, ich właściwościach i zastosowaniu. Spróbować będzie można potraw z mięsa konopnego marki Hempeat z warzywami, kwiatami jadalnymi i świeżymi ziołami. Mięso konopne to zupełna nowość na rynku kulinarnym. Znakomicie zastępuje dziś sojowe produkty. Ma zdecydowanie lepszy smak, lepszą tolerancję przez układ trawienny i jest bogate w białko.

Wegetarianie i weganie znajdą coś dla siebie, również w innych kuchniach. Festiwal wspierany jest przez Spółdzielnię Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego SOT z Białegostoku, która proponuje tylko polskie marki o najwyższej jakości. Kwiatowe dania i nie tylko serwować będzie również bistro z Pleszewa – Krystian Klak Styl i Smak. Będzie ono gościem festiwalu już po raz drugi. Tradycyjnie już, na festiwalu nie zabraknie lodów kwiatowych. Co roku tajemnicą jest, jaki kwiatowy smak będzie serwowany. Czyżby w tym roku była to begonia z nagietkiem? Oczywiście nie zabraknie innych deserów i słodyczy, do których to kwiaty jadalne idealnie pasują.

Wszystkie warzywa, owoce, kwiaty jadalne i zioła trafią na talerze wprost z 3-hektarowych upraw w sposób ekologiczny prowadzonych w Ogrodach Hortulus. To gwarantuje świeżość i smak wszystkiego, czego spróbować będzie można w ogrodowej scenerii.

Kuchnia kosmetyczna

Kwiaty staną się nie tylko składnikami dań, ale również kosmetyków. W świat jadalnych kosmetyków wprowadzi nas Katarzyna Majewska. Właścicielka marki Makutu – kuchnia kosmetyczna, pokaże, jak przygotować naturalne, jadalne kosmetyki. Będzie można zobaczyć przeprowadzoną przez nią destylację kwiatów.

Nie zabraknie również niezapomnianych doznań estetycznych. Podczas festiwalu odbędą się pokazy oraz warsztaty carvingu – sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Pokazy na scenie głównej poprowadzi mistrz świata w carvingu Paweł Sztenderski z Carving-Art. Fani florystyki będą mogli podziwiać niezwykłe kompozycje z kwiatów jadalnych wykonywanych podczas pokazów florystycznych oraz prace wykonane w ramach konkursu florystycznego. Florystyka będzie towarzyszyła nam podczas całego festiwalu w dekoracjach stołów, altan oraz talerzy. Pokazy florystyczne na scenie głównej poprowadzi prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska – instruktor florystyki, mistrz w zawodzie florysta, międzynarodowy sędzia florystyki.

Festiwal będzie okazją do uzupełnienia domowych spiżarni. Producenci produktów ekologicznych i regionalnych pochwalą się swoimi najlepszymi sokami, marynatami, konfiturami, octami czy miodami. W gronie wystawców nie zabraknie również producentów naturalnych kosmetyków czy kwiatów i ziół. Najmłodsi uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć udział w licznych animacjach. Ponadto każdy gość festiwalu będzie mógł przygotować nieodpłatnie dla siebie wianek na głowę z udostępnionych kwiatów i roślin. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wykładów i prelekcji, które odbywać się będą na scenie festiwalu.

Po wrażeniach, jakie zapewni festiwal, warto udać się na spacer i zrelaksować się w ogrodzie. Hortulus Spectabilis to blisko 15 ha ogrodów o różnym charakterze. Można podziwiać tu rosaria, rabaty bylinowe, założenia klasyczne oraz nowoczesne. Jedną z atrakcji ogrodów jest największy na świecie labirynt grabowy oraz wieża widokowa. Warto to zobaczyć!

