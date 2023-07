Kreatywne lato w szczecińskiej galerii Tworzę się

Fot. mat. organizatorów

Działająca przy Klubie "13 Muz" Galeria TWORZĘ SIĘ przygotowała serię zajęć dla dzieci w różnym wieku. Zaproponowane zajęcia to ciekawa alternatywa, rozwijająca twórcze umiejętności dzieciaków. Będzie tam m.in. wymyślanie miasta na nowo, spotkania literackie czy grupowe wejścia do galerii, która oferuje nietuzinkowe place zabaw.

Jednym z kreatywnych pomysłów dla dzieciaków, jakie oferuje w te wakacje Galeria TWORZĘ SIĘ są "alternatywne" mapy Szczecina. Na początku czerwca, w jednym z pomieszczeń galerii, powstało miasto utkane z nazw i neologizmów pochodzących od dzieci. SZCZECIN DZIECI jest również dostępny w formie mapki. Można je bezpłatnie otrzymać w Domu Kultury „13 muz”. Po mapce można rysować i dopisywać swoje wymyślone i przekręcone nazwy. Nazwy i neologizmy pochodzą od mieszkańców Szczecina, a za ilustracje i grafiki odpowiada Karolina Gołębiowska. Pomysłodawczynią projektu jest Paulina Ratajczak.

Galeria chce ponadto zaprosić dzieci do współtworzenia MIASTA MARZEŃ. Chodzi o taki pomysł na miasto, które uwzględniać będzie cele, marzenia i wizje najmłodszych. Dzieci mogą narysować miasto lub jego część według swojej własnej wizji. Nie zapomnijcie o krótkim opisie swojego pomysłu. Prace wykonane w dowolnej technice w formacie A3 lub A4 należy potem wysłać na adres Galeria "13 Muz" (z dopiskiem: Galeria TWORZĘ SIĘ), pl. Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin i równocześnie drogą mailową na adres tworzesie@gmail.com. Termin nadsyłania prac upływa 27 lipca 2023 r. Udział w nim mogą wziąć dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii TWORZĘ SIĘ na nowej wystawie „MIASTO (DLA) DZIECI”. Wybrane prace i pomysły uczestników posłużą do zaprojektowania wystawy, jej scenografii i rekwizytów. Autorzy pomysłów staną się współtwórcami nowej przestrzeni.

W czasie wakacji Galeria TWORZĘ SIĘ działa od poniedziałku do piątku, organizując warsztaty dla grup zorganizowanych (min. 8-osobowych). Są one oparte na aktywnych działaniach twórczych, związanych z tematyką poruszaną na „Ukrytej Wystawie”. Grupy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00, po wcześniejszej mailowej rezerwacji miejsc. Zapisy: tworzesie@gmail.com. Udział w warsztatach jest płatny (12 zł/dziecko). Potrwają one do 14 sierpnia. Dla uczniów klas I-III przygotowano warsztaty literackie prowadzone w ilustrowanej przestrzeni, w której będzie można odkryć pewne miasto i jego niezwykłe miejsca. Miejsca wyjątkowe, bo nazwane i wymyślone przez dzieci. Motywem przewodnim spotkań literackich będzie twórczość polskich pisarzy i ilustratorów. Uczestnicy warsztatów przekonają się, że książki mogą zaskoczyć nie tylko treścią, ale i formą. Zwrócimy uwagę na krój liter i pokażemy wartościowe, wybrane formy typograficzne. Nie zabraknie gier literackich, „sensownych tworów słownych”, no i oczywiście doskonałej zabawy. Wstęp na warsztaty dla grup zorganizowanych jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Wydarzenie trwa do 29.10.2023. Zapisy: tworzesie@gmail.com.

