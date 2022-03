Wystawa przy Sowińskiego w Szczecinie. Mruczące piękności

Cat Club Pomerania Szczecin zaprasza na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych, która odbędzie się w sobotę i niedzielę (19 i 20 bm.) w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie, przy ulicy Sowińskiego 1. Podczas wydarzenia będzie można podziwiać ponad 150 kocich piękności spośród 22 ras, które zawitają do Szczecina z Polski, Czech, Dani, Niemiec, Norwegii.

To również okazja, by porozmawiać z doświadczonymi hodowcami na temat danych ras, sposobu żywienia oraz pielęgnacji. Na miejscu można wesprzeć opiekunów psów i kotów, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy - będzie zorganizowany punkt zbiórki karmy, żwirków i akcesoriów. Za zbiórkę odpowiada Dom Kultury Słowianin i Cat Club Pomerania Szczecin.

Wystawa będzie dostępna w godz. 10-17. Impreza jest biletowana.

(MON)