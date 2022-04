W trzech szczecińskich kinach. Klucz do multiwersum

Premierowe pokazy filmu „Wszystko wszędzie naraz” odbędą się od piątku (15 kwietnia) w szczecińskich kinach: „Pionierze 1907”, Multikinie i Heliosie. To szalone połączenie kina akcji, komedii i science-fiction o niewiarygodnej bohaterce, od wizjonerskich twórców filmowych – Daniela Kwana i Daniela Scheinerta.

Oto Evelyn Wang, chińska imigrantka i borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła, począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. W roli głównej wystąpiła znakomita Michelle Yeoh – gwiazda kina azjatyckiego i Hollywood, znana z takich filmów, jak: „Wyznania gejszy”, „Przyczajony tygrys, ukryty smok” oraz „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Ponadto w obsadzie znaleźli się: James Hong („Łowca androidów”, „Chinatown”), Jonathan Ke Quan („Indiana Jones i Świątynia Zagłady”, „Goonies”) oraz Jamie Lee Curtis („Na noże”, „Prawdziwe kłamstwa”, „Halloween”). Ścieżkę dźwiękową do filmu skomponował amerykański zespół eksperymentalny Son Lux.

(MON)