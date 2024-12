Taniec w muzeum techniki

W sobotę, 14 grudnia, w szczecińskim muzeum techniki będzie można obejrzeć turniej tańca, ale także nauczyć się trzech najmodniejszych tańców sezonu.

Szczecińska Szkoła Tańca „Astra” organizuje w holu muzeum zimowy turniej tańca. Od godz. 10.15 do 15.40 będzie można podziwiać młodych tancerzy rywalizujących w kilku kategoriach. Wstęp bezpłatny.

W muzeum techniki odbędą się także warsztaty taneczne. Instruktorzy „Astry” będą uczyć podstaw trzech najmodniejszych tańców: od godz. 10 do 11 Krzysztof Fedyk pokaże jak tańczyć cza-czę, od godz. 12 do 13 Jan Sokołowski będzie uczył salsy, od godz. 14 do 15 Krzysztof Fedyk poprowadzi warsztaty z bachaty.

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej muzeum, w nowym skrzydle muzeum.

Każda grupa warsztatowa może liczyć do 20 osób. Zapisywać się mogą zarówno pary, jak i pojedynczy chętni. Koszt warsztatu – 10 zł od osoby. Bilety można kupić zarówno w kasie muzeum (tel. 91-45-99-200), jak i przez internet: https://bilety.muzeumtechniki.eu (K)