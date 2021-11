Tak Niemcy chcieli zgładzić polski naród. Spotkanie w Przystanku Historia

W czwartek (25.11) o g. 17.30 w Przystanku Historia na pierwszym piętrze Posejdona przy Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się promocja książki dr. Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945). Studium historycznoprawne”. Moderatorem spotkania będzie dr Wojciech Wichert.



W materiałach o książce przeczytamy: "75 lat od zakończenia II wojny światowej wielu z nas wciąż nie potrafi jednoznacznie określić, jaki charakter miały zbrodnie popełnione wówczas przeciwko Polakom. Skupiając się zwykle na poszczególnych aktach okrucieństwa, liczni autorzy zdają się nie odnosić ich do całości zagadnienia. Niemcy, kierując się planem zagłady narodu polskiego, zorganizowały aparat eksterminacji i systematycznie realizowały ją do 1945 r. Ich wybór środków i metod wyniszczania Polaków pozostawał niezwykle zróżnicowany geograficznie, a proces unicestwiania – rozłożony w czasie. Nie powinno to jednak przesłaniać zamiaru i istoty dokonanych zbrodni"

Proponowana przez dr. Mazurkeiwicza teoretyczna ocena czynów Niemiec w perspektywie prawa międzynarodowego uwzględnia koncepcję zakazu zbrodni ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Porządkuje też dotychczasowe ustalenia historyków, a jednocześnie aktualizuje zarzucone niegdyś badania prawnicze.

Publikacja ma więc za zadanie zainicjować w kraju i za granicą dyskusję (nie tylko) akademicką o zagładzie Polaków i uwrażliwiać na los narodu polskiego w latach okupacji. Lektura ta krok po kroku wyjaśnia, jak doszło do jednego z największych, choć dotąd nienazwanych ludobójstw XX w.

Na promocję książki dr. Mazurkiewicza zaprasza szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

(as)