Sobota w „Starej Rzeźni”. Fotografie oraz Jazz Trio

Fot. materiały organizatora

Staraniem Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość oraz Miasta Wolgast już w najbliższą sobotę odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej i uroczysty koncert jazzowego trio. Jest to działanie w ramach projektu „Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania Szczecin-Wolgast”.

Wystawa składa się z czarno-białych fotografii wykonanych przez dwóch utalentowanych artystów dzielących miłość do fotografii czarno-białej i regionu Pomorza, gdzie mieszkają i pracują twórczo. Gunnar Gotter i Andrzej Łazowski wspólnie przemierzali miasto Wolgast (pol. Wołogoszcz) w poszukiwaniu inspiracji uwiecznianych na czarno-białych fotografiach.

Efekt ich peregrynacji widać na klimatycznych zdjęciach Gottera ze współczesną interpretacją Łazowskiego – obaj artyści postanowili stworzyć wspólną wystawę, gdzie widać odmienne podejście do tematu, ale jednocześnie głęboki dialog. Ekspozycja pozwala na odkrycie piękna Wolgastu oraz poznania bogatej kultury i historii Pomorza. Wspólny tytuł wystawy to „Wolgast! Spójrz na to w ten sposób – Sieh das mal So”.

Muzycznym dopełnieniem wystawy będzie koncert pt. „Horyzonty – Horizonte”. Zespół tworzy trzech muzyków koncertujących od lat na wielu światowych scenach: Heinz-Erich Gödecke – puzon, rogi tybetańskie, John Hughes – kontrabas oraz Willi Kellers – perkusja i różne instrumenty perkusyjne. Koncert poprowadzi Cornelie Müller-Gödecke, dziennikarka muzyczna.

Impreza odbędzie się w sobotę (7.10) o g. 17. Wstęp bezpłatny. Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI