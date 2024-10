Więcej policji na drogach i przy cmentarzach

fot. archiwum/M. Winconek

Dzień Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu na drogach. Duże natężenie ruchu pieszego i kołowego oraz parkujących pojazdów w okolicach cmentarzy, niesie za sobą nie tylko zagrożenia związane ze zdarzeniami drogowymi, ale również występowania zdarzeń kryminalnych takich jak kradzieże torebek, portfeli oraz włamań do pojazdów.

Policyjne działania rozpoczęły się już czwartek - 31 października i potrwają do niedzieli - 3 listopada. W tym okresie służbę będzie pełnić więcej patroli, szczególnie na drogach dojazdowych do miast i w okolicach cmentarzy.

Ponieważ w wielu miejscach zmieniona została organizacja ruchu, policjanci będą pomagać kierowcom poruszać się w rejonach nekropolii, a w razie potrzeby, będą kierować ruchem w godzinach jego największego natężenia.

- Kierowcy, którzy wyruszą w podróż, muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami - zapowiadają funkcjonariusze. - Skontrolujemy, czy stosują się oni do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. Sprawdzimy, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Będziemy zwracać także uwagę na stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących.

Wybierając się w podróż, każdy kierowca powinien stosować się do kilku podstawowych zasad: wcześniej zaplanuj podróż, by uniknąć pośpiechu, sprawdź oświetlenie i ogumienie samochodu, zabierz ze sobą niezbędne dokumenty. Za kierownicę wsiadaj trzeźwy i wypoczęty. Zadbaj o bezpieczeństwo pasażerów. Na drodze unikaj ryzykownych manewrów, zachowuj bezpieczne odległości od poprzedzających pojazdów. Stosuj się do obowiązujących znaków na drodze.

Przy nekropoliach wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Dlatego warto wcześniej sprawdzić planowane utrudnienia i zamiast jechać pod bramę cmentarną, kierować się na specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe. O ile jest to możliwe, lepiej korzystać z transportu publicznego.

O swoje bezpieczeństwo i widoczność powinni zadbać także piesi i rowerzyści. Kamizelka odblaskowa, brelok, opaska, czy zwykła latarka sprawią, że kierowca dostrzeże pieszego z dużej odległości i będzie miał czas na prawidłową reakcję.

Policja przypomina także o konieczności zabezpieczenia domów i mieszkań podczas wyjazdów na groby. Rodzinne wyprawy na nekropolie to dobra okazja dla mieszkaniowych włamywaczy, którzy czyhają na nasze mienie. A tłok na cmentarzach to okazja dla kieszonkowców, dlatego pilnujmy torebek oraz kieszeni.

(K)