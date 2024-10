Marszałek zapowiada modernizację wszystkich dróg wojewódzkich

Marszałek Olgierd Geblewicz przyznaje: "To będzie wielki wysiłek dla naszego budżetu". Fot. Dariusz Gorajski

Do 2028 roku zmodernizujemy wszystkie drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim - zadeklarował w środę marszałek Olgierd Geblewicz. Jeśli się to uda, nasz region będzie pierwszym w Polsce województwem z takim osiągnięciem.

- Zawsze mierzyliśmy wysoko. Teraz kontynuujemy tę filozofię. Pomorze Zachodnie to miejsce, w którym mieszkańcy muszą czuć się bezpiecznie, w którym korzystają z bezpiecznej infrastruktury - mówił Olgierd Geblewicz. - Dlatego ponad dekadę temu ogłosiłem, że mamy aspiracje, aby być pierwszym województwem w Polsce, które ma w pełni zmodernizowany tabor połączeń regionalnych. Dotrzymaliśmy słowa. Na razie nikt nas w tym dziele nie dogonił.

Teraz przyszła kolej na sieć dróg wojewódzkich. Jest ich w sumie 2181 km. Do tej pory zmodernizowano ok. 1500 km. Wydano na ten cel 1,767 mld, z czego 1,141 mld to były środki z Unii Europejskiej. Zbudowano m.in. obejście w Trzebiatowie, naprawiono drogę wojewódzką 163 w okolicach Czaplinka.

- Dzieło jest bardzo ambitne. Chcemy do 2028 roku dokończyć to, co dotychczas realizowaliśmy przez prawie dwie dekady - podkreślał marszałek. - Żebyśmy mogli powiedzieć, że wszystkie drogi wojewódzkie w naszym województwie są zmodernizowane. Chcemy, żeby te drogi były jak najlepsze, żeby były naszym znakiem rozpoznawczym, tak jak takim znakiem rozpoznawczym są nasze pociągi.

Do zrobienia są m.in. odcinek drogi 102 między Lędzinem a Trzebiatowem, odcinek drogi 152 między Świdwinem a Połczynem-Zdrojem, odcinek drogi 151 między Reczem a Choszcznem, obejście Szczecinka, obejście Pyrzyc, obejście Gryfic. Jak to wszystko sfinansować? Władze województwa liczą na 600 mln zł z UE. Z Polskiego Ładu ma to być 256 mln oraz 239 mln w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z budżetu województwa trzeba będzie wygospodarować 1 mld zł.

- To jest wielki wysiłek ze strony naszego budżetu, ale też inwestycja w nasze bezpieczeństwo, w nasz dalszy rozwój i w naszą przyszłość - stwierdził Olgierd Geblewicz. - Głęboko wierzę w to, że podołamy. Bo takie są w mojej ocenie oczekiwania naszych mieszkańców. Za każdym razem, gdy chwaliliśmy się nowym odcinkiem drogi rowerowej, pod moimi postami w mediach społecznościowych zwykle znajdował się post ludzi, którzy na co dzień korzystają z drogi wojewódzkiej w nie najlepszym stanie. To nie jest zbyt komfortowe, gdy inwestujemy w coś, co nie jest infrastrukturą krytyczną, w ścieżki rowerowe, w poczucie tego, że ktoś mieszka przy drodze wojewódzkiej o niewłaściwym standardzie. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi będziemy mogli powiedzieć: tak, zadbaliśmy o naszych mieszkańców w tym podstawowym obowiązku, jakim jest utrzymanie dróg wojewódzkich, a jednocześnie nie zaprzestajemy inwestycji w ścieżki rowerowe, bo tak pojmujemy zrównoważone zarządzanie naszym województwem.

Plan na przyszły rok to przebudowanie 145 km dróg, co będzie kosztowało 250 mln. ©℗

(as)