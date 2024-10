Chór Politechniki Morskiej ponownie zagrał z Organkiem [FILM]

Fot. Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie

Zaczęło się od udziału Organka we „Wspólnych Brzmieniach”, skończyło na wspólnej trasie koncertowej – Chór Politechniki Morskiej po miesiącach rozłąki ponownie zagrał z Tomaszem Organkiem, tym razem na największej w Szczecinie imprezie plenerowej roku. Choć emocje jeszcze nie do końca opadły, to przed chórzystami kolejna odsłona projektu i występ z legendą polskiego jazzu. „To dla nas ogromny zaszczyt – podczas 11.edycji staniemy na jednej scenie z Leszkiem Możdżerem”- podkreśla Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

Grało im się tak świetnie, że nie skończyło się na jednym koncercie. Na pamiątkę nagrali teledysk-reportaż

Projekt „Wspólne Brzmienia” to wyjątkowa inicjatywa Chóru Politechniki Morskiej, którego celem jest pokazanie, jak bardzo otwarta i nieograniczona jest chóralistyka poprzez łączenie muzyki chóralnej z innymi gatunkami muzyki. Przez lata zaproszenie do współpracy przyjęli znaczący artyści polskiej sceny, m.in. Kuba Badach, Kayah, Grzegorz Turnau, Fisz Emade Tworzywo, Smolik, Grupa MoCarta czy Dorota Miśkiewicz.

Największym echem odbiła się edycja, w której udział wziął Tomek Organek. Zainteresowanie tą fuzją było tak ogromne, że Chór Politechniki Morskiej i Organek zorganizowali wspólną trasę koncertową.

Ostatnio ponownie można było usłyszeć wspólnie artystów. Okazją do tego był tegoroczny finał The Tall Ships Races. 2 sierpnia na scenie głównej Chór Politechniki Morskiej zainaugurował wydarzenie i zgromadził na Wałach Chrobrego tłumy szczecinian. Koncert rozpoczął się od części śpiewanej a cappella z udziałem grupy sambowej Bloco Pomerania. W drugiej części na scenie królował rock – do chóru dołączył zespół Organek. Artyści zostali zaproszeni przez Szczecińską Agencję Artystyczną, a producentem wydarzenia był Piotr Trafny/koncerty.szczecin.pl.

O tym, że zarówno artyści, jak i widownia tego wieczoru bawili się znakomicie, można przekonać się, oglądając zarejestrowany teledysk-reportaż. Jako podkład wykorzystano utwór „Samoloty” w aranżacji Przemysława Skuza. Na przebitkach widać pełnych energii, roześmianych chórzystów, skaczących pod sceną widzów oraz wspaniałą, koncertową atmosferę.

–To dla nas wyjątkowa pamiątka, która jest zasługą naszych przyjaciół z Kamera Jazda – mówi Ewa Stojek, prezes Chóru Politechniki Morskiej.

Przed nimi najtrudniejsze „Wspólne Brzmienia”. „To będzie fuzja z jazzem najwyższej jakości”

Chór Politechniki Morskiej nie zwalnia tempa i już dziś zaprasza na 11.edycję „Wspólnych Brzmień”. Tym razem w gościnnych progach Filharmonii im. M. Karłowicza wystąpią razem z fenomenalnym Leszkiem Możdżerem. Światowej klasy pianista zdobył sławę dzięki improwizacjom na tematy Chopina. W świecie muzycznym doceniono jego bezkonkurencyjną technikę i wyobraźnię, wielowątkowe interpretacje oraz liryczną emocjonalność.

–Będzie to fuzja z jazzem najwyżej jakości – podkreśla Sylwia Fabiańczyk-Makuch. – W programie znajdują się starotestamentowe psalmy Dawidowe w autorskiej interpretacji Możdżera. To będzie dla nas chyba najtrudniejszy, jak do tej pory, wykonawczo koncert. Dodatkowo zaprezentujemy utwór napisany przez Leszka i dedykowany mi oraz Chórowi Politechniki Morskiej, co jest dla nas ogromnym zaszczytem – zdradza.

Artystom wsparcia udzielą wspaniali instrumentaliści: Olo Walicki (gitara basowa), Patrycja Betley (perkusja) i Maciej Sikała (saksofon).

Niesamowity koncert, w którym chóralistyka połączy się z jazzem, już w piątek, 8 listopada. Początek koncertu o godz. 19:00.