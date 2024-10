Organizacja ruchu podczas „Wszystkich Świętych” w Szczecinie

fot. archiwum/Mirosław Winconek

W związku ze zmianami w organizacji ruchu drogowego wokół szczecińskich nekropolii, policjanci apelują do mieszkańców, by w okresie Wszystkich Świętych wybierali komunikację miejską zamiast samochodów. Takie rozwiązanie ułatwi poruszanie się w pobliżu cmentarzy, zmniejszy ryzyko zatorów i zapewni sprawniejszy dostęp do miejsc pamięci.

W Szczecinie czasowa organizacja ruchu podzielona została na kilka etapów. Największe zmiany wprowadzone będą 1 listopada o godz. 6 rano. Nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego, wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Będzie objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 Kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu nastąpi od godz. 22 lub na wniosek policji. Sygnalizacja świetlna w ciągu ul. Ku Słońcu na programie świateł kolorowych funkcjonować będzie od godz. 17.

W sobotę 2 listopada od godz. 6 do godz. 17 nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Karola Miarki celem poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej. Dodatkowo zamknięcie możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki w godz. 6-17 przełączona zostanie na sygnał świateł żółtych migających.

W Dąbiu czasową zmianę organizacji ruchu wprowadzono 31 października (czwartek) od godz. 6, będzie obowiązywać do 3 listopada do godz. 18. Wprowadzono ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza, wprowadzono ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

W Zdrojach zmiany obowiązywać będą od piątku 1 listopada do godz. 6 do niedzieli 3 listopada do godz. 18. Nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych, umiejscowienie wygrodzeń uniemożliwiających przechodzenie pieszych przez jezdnię w rejonie skrzyżowania ul. Walecznych z ul. Poległych. Piesi udający się z i do parkingu „Selgros” kierowani będą na przejście dla pieszych z sygnalizacją w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.

Odwiedzając cmentarze zachowajmy ostrożność, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Warto mieć elementy odblaskowe.

