Śladami grupy „Breakout”. W sobotę w DK „Słowianin”

Fot. materiały organizatora

Na koniec wakacji Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne poświęcone twórczości Tadeusza Nalepy oraz Miry Kubasińskiej i zespołu „Breakout”.

Na scenie DK „Słowianin” pojawią się wykonawcy, dla których muzyka Tadeusza Nalepy była i jest inspiracją. Wystąpią m.in.: duet Łukasz Wiśniewski i Jarek Jurkiewicz, „Kapitan Stereo”, „The Blue Bus”, Mariusz Zarzeczny, Filip Grycmacher, Barbara Włodarczyk oraz Klaudia „Cloudy” Kowalczyk. Nie zabraknie szczecińskiej formacji „After Blues” występującej w przeszłości zarówno z Mirą Kubasińską jak i z Tadeuszem Nalepą.

Całość poprowadzi – prezentując unikatowe fotografie i przytaczając anegdoty – Marek Jakubowski, publicysta i popularyzator bluesa. Jest on również autorem „Małego leksykonu bluesa” – pierwszej w Polsce książki poświęconej bluesowi. Jakubowski współtworzył także „Encyklopedię bluesa w Polsce” będącą pierwszą na świecie encyklopedią bluesową z płytą kompaktową. Jest też autorem „Encyklopedii muzyki popularnej. Blues”, będącą najobszerniejszą pracą encyklopedyczną na temat bluesa na świecie i redaktorem polskiej edycji „Encyklopedii Bluesa” wydawnictwa Guiness (1996 r.).

Podczas koncertu artyści zaprezentują własne aranżacje utworów Tadeusza Nalepy, które z pewnością porwą zarówno młodą publiczność jak i tę starszą, która przypomni sobie melodie młodości. To niezwykłe wydarzenie muzyczne pozwoli odkryć na nowo niezapomniane hity grupy „Breakout”. Muzyka Tadeusza Nalepy do tekstów Bogdana Loebla, wspomnienia muzyków i fotografie sprawią, że będzie to wieczór pełen emocji, nostalgii i muzycznych uniesień.

Koncert odbędzie się w sobotę 31 sierpnia o godzinie 19.00. Bilety są dostępne internetowo poprzez bileterię Biletomat.pl oraz w Domu Kultury „Słowianin”, ul. Korzeniowskiego 7 w godz. 9.00-16.00.

Krzysztof ŻURAWSKI