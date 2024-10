Senior Movie: Grand Prix dla czeskich filmowców [GALERIA]

Czeski film "Or gift to the world" został zwycięzcą Konkursu Głównego festiwalu Senior Movie. Otrzymał również Nagrodę Publiczności. Fot. Agata JANKOWSKA

"Our gift to the world" to tytuł zwycięskiego filmu festiwalu filmowego Senior Movie. W niedzielę (29 września) odbyła się gala finałowa, podczas której poznaliśmy nagrodzone i wyróżnione filmy. Wśród laureatów są twórcy z Polski, Wielkiej Brytanii, USA oraz Japonii.

Nagrody przyznawane są w dwóch głównych kategoriach: w Konkursie Głównym oraz Senior Topic. Dodatkowo przyznano nagrodę publiczności. W Konkursie Głównym nagrodę główną otrzymał wspomniany film czeskiego reżysera Rudolfa Šmida. Tak uzasadniało ten werdykt jury w składzie Dorota Szpetkowska, Damian Romaniak, Katarzyna Zimnoch i Paweł Kleszczewski : "mistrzostwo pod każdym względem - duża dawka humoru, edukacja, animacja i to wszystko, co lubimy w Czechach".

- Podjęliście bardzo dobrą decyzję - żartował reżyser.

Drugie miejsce przypadło filmowi Janiny Matejuk pt.: "Kamień i woda". Jury (Małgorzata Frymus, Henryk Gęsikowski i Dominik Czech) przyznało nagrodę za: "poruszający film o sztuce, miłości, miłości do sztuki, do życia, do siebie i za potwierdzenie faktu, że wiek to nie cyferki a pasja i energia". Trzecie miejsce zajął "The lighthouse keeper" w reżyserii Alistaira Kerra z Wielkiej Brytanii. Nagrodę przyznano za "błyskotliwe połączenie stylistyki grozy i humoru, a także za to, że z niewielkim budżetem i w niedużym zespole można stworzyć niepowtarzalny efekt". Wyróżnienia otrzymały filmy: "Rene" reż. Kazimierza J. Bihuna, "The Stream XII-II" Hiroya Sakurai z Japonii oraz "My over there" Boba Celli.

W kategorii Senior Topic pierwszą nagrodę otrzymał film "Zupa z tygrysa" w reżyserii Kacpra Świtalskiego, a wyróżnienie "Starość jest gorsza od faszyzmu" Marco Wojciechowskiego.

Nagroda publiczności przypadła również Czechom za "Our gift to the world".

W gali udział wzięli organizatorzy festiwalu, czyli Stowarzyszenia Kamera - Krzysztof Kuźnicki, Anna Wiśniewska, Marzena Marcinkiewicz, Jakub Romanowski, wolontariusze i jurorzy. Prowadzącymi gale byli Jerzy Pachlowski i Michał Przybyszewski (również członkowie Kamery). Krótkie przemówienie wygłosił także Bogdan Jaroszewicz, członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wydarzenie tłumaczone było na język angielki i język migowy.

Po gali wręczenia nagród i wyróżnień odbyły się pokazy zwycięskich filmów. ©℗

(aj)