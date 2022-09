Młodzi twórcy po sześćdziesiątce i święto kina. Rozpoczął się Festiwal Filmowy Senior Movie

Ten festiwal odbywa się w Szczecinie już po raz 5. Od innych tego typu wydarzeń wyróżnia go to, że nagradza on twórców filmowych po 60. roku życia bądź tych w każdym wieku, ale poruszających tematykę senioralną i międzypokoleniową. W tym roku potrwa on od czwartku 22 września do niedzieli. Wśród zaprezentowanych filmów zobaczymy zarówno polskie produkcje, jak i międzynarodowe. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kamera.

Otwarcie Senior Movies odbyło się w Teatrze Lalek Pleciuga. Zainaugurował je pokaz filmu animowanego "Wielka podróż Bogusława X" w reżyserii Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego. To opowieść o podróży pomorskiego księcia do Jerozolimy, przypominająca jednocześnie najświetniejszy okres w dziejach Szczecina i księstwa pomorskiego. Podczas spotkania z twórcami, zaraz po projekcji, publiczność mogła posłuchać w jaki sposób film powstawał, jak długo gromadzono źródła i jakie są dalsze plany artystyczne Zimnoch i Kleszczewskiego. Warto dodać, że dzień przed oficjalną inauguracją festiwalu, autorzy "Wielkiej podróży Bogusława X" zaprezentowali dwie klatki z filmu w witrynie obiektu kreatywnego Tu Centrum. Szczecin przy ulicy Jadwigi 2.

Jak podaje organizator festiwalu, Krzysztof Kuźnicki ze Stowarzyszenia Kamera, tegoroczna formuła festiwalu jest bardziej rozbudowana:

- Wyszliśmy bardziej do ludzi - mówi. - Ponieważ jest to święto filmu, to trzeba świętować razem ze wszystkimi, dlatego pokazujemy festiwal w wielu miejscach w Szczecinie.

W konkursie festiwalu znajdą się między innymi takie produkcje, jak: "Berdyczów Express" Tomasza Wiśniewskiego, "A Good Place to Be" Marcusa Mandala, "Wspomnienia ze śląskiego familoka" Henryka Latuska czy "Rosa Rosae. A Spanish Civil War Elegy" Carlosa Saury i wiele innych. Bloki konkursowe trwają od piątku 23 września do soboty 24. w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych i Stowarzyszeniu Kamera.

I choć zgłoszone filmy poruszają różne i bardzo odmienne tematy, łączy je to, że - jak formułuje to organizator - tworzone są przez "młodych twórców po sześćdziesiątce".

Poza konkursem z kolei wyświetlane będą dokumenty: "Opowiem całemu światu" Krzysztofa Kuźnickiego, "Polański, Horowitz. Hometown". Nie zabraknie wydarzeń towarzyszących, jak eventu muzycznego z fragmentami takich filmów jak "Gabinet dr. Caligari", "Nosferatu" i "Dr Jekyll czy me Hyde" przy akompaniamencie muzyki na żywo w wykonaniu Jerzego Pachlowskiego i Michała Przybyszewskiego (sobota, Teatr Mały, g. 21.00).

W piątek w Teatrze Małym swoje master class poprowadzi Damian Romaniak pt.: "Ulubione filmy Damiana Romaniaka", gdzie znany krytyk filmowy i juror Senior Movies opowie o swojej pasji do kina.

W niedzielę 25 września w Domu Skandynawskim odbędą się warsztaty ze scenopisarstwa z Małgorzata Sobieszczańską. Tego dnia nastąpi też ogłoszenie zwycięzców festiwalu i wręczenie nagród w CKE Stara Rzeźnia o godzinie 19.00.

Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie http://seniormovie.pl/en/start/ ©℗

(aj)