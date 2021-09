Startuje Senior Movie. Filmowy Festiwal w Szczecinie

Filmy, warsztaty, wystawy spotkania z wyjątkowymi gośćmi - to główne atrakcje kolejnej odsłony festiwalu filmowego Senior Movie, która startuje już w środę (22 bm.) w Szczecinie. Do tegorocznego konkursu nadesłano aż 275 filmów z całego świata. - Nasz festiwal skierowany jest do młodych twórców filmowych po sześćdziesiątce, ale nie tylko - śmieją się organizatorzy.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Kamera i potrwa do niedzieli.

- Jest to już czwarta edycja festiwalu, pierwsza odsłona była dla nas sporym zaskoczeniem, ponieważ zgłoszonych zostało aż 130 filmów - mówi Anna Wiśniewska, wiceprezes Stowarzyszenia Kamera. - W tym roku nadesłano 275 filmów. O nagrody finansowe i statuetkę Kota powalczy 31 produkcji.

Wśród obrazów walczących o nagrody są filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz eksperymentalne.

Dla twórców-seniorów

Zgłoszonych było sporo filmów nakręconych przez młode osoby, które nie kwalifikowały się do konkursu, dlatego organizatorzy postanowili rozszerzyć formułę festiwalu o konkurs Senior Topic.

- Festiwal skierowany jest głównie do twórców filmowych w wieku powyżej 60. roku życia, rekrutujących się z kina niezależnego oraz do twórców w każdym wieku poruszających w swoich filmach tematykę senioralną - wyjaśnia Krzysztof Kuźnicki, dyrektor festiwalu. - Wszystkie wydarzenia są dla widzów w każdym wieku. Chcemy łączyć pokolenia poprzez film.

- Nie brakuje w tym roku tematów kontrowersyjnych i trudnych, ukazujących relacje międzyludzkie - dodaje Anna Wiśniewska. - Bardzo często pojawiają się wątki starzenia się i przemijania. W konkursie Senior Topic weźmie udział aż 17 filmów. Dotykają one tematów wrażliwych a jednocześnie bardzo ważnych.

Coraz więcej zgłoszeń

Z każdą kolejną edycją do konkursu zgłasza się coraz większa liczba krajów. W tym roku pojawią się filmy z m.in. Rosji, Serbii, Egiptu, Australii, Hiszpanii, Japonii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Festiwal otworzy w czwartek o godz. 16 projekcja filmu "Ciekawe historie o Pogodnie i Łęknie" autorstwa członków SUTW zespołu Foto-Video. Tego samego dnia będzie można zwiedzić wystawę fotografii Jarosława Gaszyńskiego pt. "Siła" oraz ekspozycję Marzeny Marcinkiewicz i Krzysztofa Kuźnickiego "Cztery sekundy". Bardzo ciekawie zapowiada się sobotni pokaz filmu (godz. 19) "Berlin: symfonia wielkiego miasta" z muzyka na żywo w wykonaniu Jerzego Pachlowskiego i Michała Przybyszewskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród i prezentacja zwycięskich filmów odbędzie się w niedzielę o godz. 19. Cały program dostępny jest na profilu facebookowym festiwalu. Wszystkie wydarzenia odbędą się w szczecińskim Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Wstęp wolny!

Kamil KRUKOWSKI