Patronat Kuriera. Rusza ważny szczeciński festiwal filmowy

7 edycja festiwalu Senior Movie rozpocznie się 20 września. O nagrody powalczy 26 filmów w dwóch kategoriach. Celem przewodnim festiwalu - zgodnie z jego nazwą - jest docenienie twórców filmowych po 60. roku życia. Fot. Agata JANKOWSKA

To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kulturalną mapę Szczecina. 26 filmów powalczy o nagrody w dwóch kategoriach: Konkursie Głównym i Senior Topic. Realizowany przez Stowarzyszenie Kamera Senior Movie docenia filmy poruszające tematykę starości oraz takie, które tworzone są przez twórców po 60. roku życia. W tegorocznej edycji zobaczymy miedzy filmy z Polski, Japonii, USA, Kanady czy Australii.

Do Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego zakwalifikowało się 17 tytułów. W kategorii Senior Topic o nagrodę walczyć będzie 9 filmów.

- W tym roku w kategorii Senior Topic konkurencja jest bardzo mocna - mówił na konferencji prasowej Jakub Romanowski, współorganizator festiwalu.

Pokazy filmów w ramach festiwalu odbędą się od środy (25.09) do niedzieli (29.09). Uroczysta gala otwarcia zaplanowana jest na czwartek (26.09) w Teatrze Lalek Pleciuga (godz. 19.00). Gala wręczenia nagród i projekcje zwycięskich filmów odbędą się w ostatnim dniu festiwalu w CKE Stara Rzeźnia o godz. 19.00. Festiwalowi towarzyszą także inne wydarzenia, takie jak warsztaty czy wystawy. Cały program festiwalu dostępny jest na stronie http://seniormovie.pl/festiwal-2024/program-senior-movie-2024/.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, twórcy poruszają w swoich filmach różne problemy. Ponadto produkcje zwracają na siebie uwagę formą - czasem bardzo eksperymentalną.

- Tematyka filmów pokazywanych w konkursie głównym jest bardzo różnorodna - opowiada w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim" Anna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Kamera. - Ta kategoria przeznaczona jest dla twórców po 60. roku życia, ale tematycznie filmy dotykają różnych przestrzeni, tematów i form. Na przykład film japońskiego reżysera Hiroya Sakurai to totalnie eksperymentalna forma, można to oglądać jako teledysk. Janina Matejuk opowiada o małżeństwie, co prawda starszym, ale film jest opowieścią o fotografii, przygotowywaniu wystawy. Film "China Town" pokazuje z kolei chińskie miasta, to taka miejska symfonia. Niezwykle ciekawym filmem jest czeski film "Our Gift to the World" mówiący o tym, co Czechy dały światu.

W Senior Topic tematyka dotyczyć musi starości, ale i tutaj artyści zakwalifikowani do konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością:

- Tutaj tematy dotyczą przemijania, starości, relacji międzypokoleniowych. W tym roku filmy poruszają bardziej dramatyczne problemy dotyczące starości, są bardziej refleksyjne, nie napawają optymizmem, ale na pewno dają dużo do myślenia - wyjaśnia organizatorka.

W tym roku pojawia się też silna reprezentacja polskich filmowców:

- Z reguły polskie filmy to była mniejszość na naszym festiwalu. W tym roku mieliśmy sporo dylematów, ponieważ musieliśmy odrzucić bardzo dużo dobrych filmów, zwłaszcza w konkursie Senior Topic. Było kilkadziesiąt zgłoszeń, z których pięćdziesiąt procent to były filmy polskie - dodaje Anna Wiśniewska. - Mam nadzieję, że wybraliśmy najlepsze pozycje, ale wybralibyśmy jeszcze kilka, bo zobaczyliśmy bardzo mocne filmy, profesjonalnie zrobione przez młodych twórców, absolwentów szkół filmowych i studentów. To były naprawdę dobre rzeczy, które mnie bardzo zaskoczyły.

W tym roku festiwal wprowadza nowość, jaką jest dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gale Otwarcia i Wręczenia Nagród będą tłumaczone na język migowy.

Działać też będzie telewizja festiwalowa na kanale Stowarzyszenia Kamera na YouTube. ©℗

Agata JANKOWSKA