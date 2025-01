Mała Armia Janosika w katedrze. Noworoczny koncert już w sobotę! [GALERIA]

Wyjątkowych artystów zobaczymy już w sobotę w Szczecinie.

W sobotę 4 stycznia w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie wystąpi największa góralska kapela w Polsce - Mała Armia Janosika. Obecnie zespół liczy 265 artystów. Początek - godz. 19.30, wstęp wolny.

Kapela zaprezentuje kolędy i pastorałki utrzymane w klimacie góralskim, folkowym, które przeniosą widzów na Podhale, oddając aurę góralskiego Bożego Narodzenia. Zagra i zaśpiewa również tradycyjne polskie kolędy.

Mała Armia Janosika jest uważana za największą góralską kapelę, zrzeszającą dzieci i młodzież z południowej Polski, których łączy pasja do muzyki, kultury i tradycji Podhala. Siedziba Małej Armii Janosika znajduje się w Rabie Wyżnej, na Podhalu, gdzie regularnie odbywają się próby, przygotowania do występów artystycznych i tras koncertowych.

Nazwa zespołu „Mała Armia” to oksymoron, który podkreśla zarówno liczebność grupy, jak i fakt, że w dużej mierze składa się ona z dzieci. Dodatkowo nawiązanie do postaci Janosika, legendarnego zbójnika z Karpat, stanowi odwołanie do folkloru regionu. Zespół występuje na terenie całej Polski.

Do tej pory zagrał ponad 150 koncertów o charakterze: ludowym, świątecznym, papieskim i patriotycznym. (K)