Film o wykładowcy Akademii Sztuki pojedzie do Cannes

"Wszystkie nasze strachy", film fabularny o Danielu Rycharskim, wykładowcy szczecińskiej Akademii Sztuki, znalazł się wśród pięciu wybranych polskich produkcji w programie "The Goes to Cannes" podczas targów filmowych Marché du Film. Są one częścią Festiwalu Filmowego w Cannes 2021. Film reżyseruje Łukasz Ronduda, za zdjęcia odpowiada Łukasz Gutt, w główną rolę – artysty, chrześcijanina i geja, wciela się Dawid Ogrodnik.

Zdjęcia były realizowane w 2020 roku. Daniel Rycharski, wykładowca na Wydziale Malarstwa AS, uczestniczył w pracach od samego początku.

– Bardzo długo pracowaliśmy nad tym projektem, bo prawie 4 lata od momentu, gdy zaczęliśmy pisać film. Od 2017 roku byłem obecny na każdym etapie produkcji, zaczynając od pisania scenariusza przez produkcję i postprodukcję - opowiada Rycharski.

Scenariusz w porozumieniu z artystą napisali Łukasz Ronduda, Katarzyna Sarnowska i Michał Oleszczyk. Rycharski, pytany o to, jak czuje się, współuczestnicząc w produkcji filmu fabularnego o nim samym, zaznacza, że jest to dla niego rozwinięcie jego działalności twórczej:

– Traktuję to jako kontynuację swoich prac w zakresie sztuk wizualnych. Moje projekty pokazywane w galeriach też są bardzo osobiste. To jest oczywiście film fabularny, rządzi się innymi prawami niż rzeczywistość. Myślę jednak, że ten film może pomóc bardzo wielu osobom. On wychodzi w idealnym momencie w Polsce. Może być inspiracją i pomocą dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach, poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Data premiery filmu „Wszystkie nasze strachy” nie jest jeszcze znana, ale planowana jest na końcówkę 2021 roku. "The Goes to Cannes" to program, w ramach którego najważniejsze festiwale filmowe prezentują odbiorcom branżowym produkcje, które nie mają jeszcze agentów, dystrybutorów ani ustalonych terminów premier.

