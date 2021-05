Szczecińskie sopranistki na podbój Paryża. Sukces wyśpiewany

Eliza Nowakowska, studentka szczecińskiej Akademii Sztuki, zdobyła pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Sztuki "Gwiazdy Paryża" organizowanym we Francji. W wydarzeniu wzięły udział także inne sopranistki z najmłodszej szczecińskiej uczelni - nie bez sukcesów.

Eliza Nowakowska wygrała w sekcji wokalnej. Drugie nagrody powędrowały do Weroniki Włodarczyk, Fatimy Aldalati oraz Oliwii Tymek. Wszystkie panie startowały w różnych kategoriach wiekowych i są studentkami klasy śpiewu solowego prof. Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej.

Podczas nagrań przedstawionych do oceny studentkom akompaniował Michał Landowski.

Występ sopranistek można obejrzeć na portalu youtube, wpisując nazwę konkursu: "LES ETOILES DE PARIS" 2021 / OFFICIAL RESULTS OF INTERNATIONAL COMPETITION OF ARTS & AWARD CEREMONY".

Ostatnio studentki Wydziału Wokalnego AS radzą sobie znakomicie. Niedawno uczelnia informowała, że Marta Bochenek została laureatką pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie Great Composers Competition w Londynie. Z kolei Katarzyna Pawłowska zdobyła III miejsce podczas międzynarodowego konkursu IVth International Competition ,,Daina miestui”.

(as)