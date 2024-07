Biblioteka w Podjuchach znów działa

Dobra wiadomość dla miłośników książek mieszkających w szczecińskich Podjuchach. Od poniedziałku znowu otwarta jest filia biblioteczna nr 14 przy ul. Krzemiennej 17.

Biblioteka była niedostępna od 6 lutego tego roku. Remontowano ją. Zakres prac obejmował m.in. malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji alarmowej i naprawę części regałów.

W odświeżonych wnętrzach czekają na czytelników nowości książkowe oraz pokaźny zbiór literatury pięknej i niebeletrystycznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Na regałach znajdą dużo powieści kryminalnych, obyczajowych, reportaży, biografii, tytułów z psychologii, pedagogiki, o historii II wojny światowej oraz wiele innych książkowych pozycji.

- Księgozbiór to w tej chwili 22 tys. woluminów - informuje "Kurier" Roksana Gąsiorowska z Kancelarii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczecińscy autorzy i literatura o regionie mają osobne półki. Są też audiobooki. Ponad 300 tytułów. Do tego stanowisko komputerowe i czytelnia.

Jak deklaruje Miejska Biblioteka Publiczna: "Młodzież też znajdzie coś dla siebie poza lekturami szkolnymi, szczególnie rozbudowany jest zbiór literatury fantastycznej i przygodowej. Dzieci zapraszamy do wypożyczania baśni i bajek, opowiadań, wierszyków i książek poznawczych, które można zabrać do domu, albo przeglądać na miejscu w przyjaznym kąciku do czytania i relaksu. W podjuszańskiej bibliotece będziecie mogli nie tylko wypożyczyć książki, ale też wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Są to spotkania czytelnicze i lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, spotkania autorskie z lokalnymi pisarzami i podróżnikami, prezentacje multimedialne dotyczące ekologii i Puszczy Bukowej, historii Podjuch i architektury Szczecina, szkolenia z katalogu elektronicznego, indywidualne oraz dla grup zorganizowanych, konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne".

Co miesiąc filia przy ul. Krzemiennej zaprasza na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

©℗

(as)