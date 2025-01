Bańkowe szaleństwo w Słowianinie [GALERIA]

W sobotę (18 stycznia) w Domu Kultury Słowianin odbyła się impreza z cyklu „Cała Rodzina do Słowianina”, która zgromadziła dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Sala wypełniła się śmiechem, muzyką i feerią barw.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był magiczny pokaz „Bubble Show”. Na scenie pojawiły się nie tylko gigantyczne bańki mydlane, ale również te wypełnione kolorowym dymem. Zachwyt wzbudziły bańki, które pękały, eksplodując delikatnym ogniem. Widok migoczących świateł i kolorowych refleksów na bańkach zrobił ogromne wrażenie na małych i dużych widzach.

- Synek nie mógł się oderwać od tych kolorowych baniek! Zwłaszcza te z dymem i ogniem zrobiły na nim ogromne wrażenie – mówi pani Marta, mama 4-letniego Karola. - Cieszę się, że organizowane są tu takie atrakcje dla rodzin. Dzięki temu spędzamy czas razem w twórczy i radosny sposób.

Po pokazie dzieci zaproszono do stolików, gdzie pod okiem animatorów tworzyły swoje łapaczki do baniek. Te kreatywne warsztaty pozwoliły dzieciom nie tylko wykazać się zdolnościami manualnymi, ale także zabrać własne dzieła do domu jako pamiątkę.

– Bańki mydlane to nie tylko zabawa, ale też forma edukacji – tłumaczy Anna Bereżecka-Pieńkos, współorganizatorka wydarzenia i właścicielka firmy animacyjnej. - Dzieci uczą się ćwiczenia oddechu, relaksacji i precyzji ruchów. Wspólne puszczanie baniek rozwija ich wyobraźnię i motorykę małą, a także daje mnóstwo radości całym rodzinom.

„Cała Rodzina do Słowianina” to cykliczna impreza dająca dzieciom i ich rodzicom okazję do wspólnej zabawy. W lutym organizatorzy planują warsztaty aromaterapii, a w marcu odbędą się rodzinne warsztaty plastyczne, które także mają na celu integrowanie rodzin poprzez kreatywne zajęcia.©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski