W wieku 83 lat zmarła "królowa rock and rolla" Tina Turner

Fot. PAP/EPA/STEFFEN SCHMIDT

Nie żyje Tina Turner. "Królowa rock and rolla" zmarła w środę w wieku 83 lat.

Artystka odeszła po długiej chorobie w swoim domu w Küsnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Od blisko 10 lat posiadała obywatelstwo tego kraju.

Urodzona w 1939 roku, jako Anna Mae Bullock, w amerykańskim stanie Tennessee, karierę rozpoczęła w latach 50.

Przez następne dekady na scenie Tina Turner wylansowała takie światowe przeboje jak m.in.: "Simply the Best", "What's Love Got To Do With It", "We Don't Need Another Hero", Private Dancer", "Tonight" czy "GoldenEye". Była laureatką niezliczonych nagród branży muzycznej, w tym aż ośmiu nagród Grammy

Piosenkarka w 2009 roku ogłosiła zakończenie kariery muzycznej.

W ostatnich latach artystka zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. Między innymi chorowała na nowotwór, cierpiała również na niewydolność nerek.

"Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie" - napisano na oficjalnym profilu Tiny Turner na Facebooku.

(PAP, mj)