Rząd premiera Mateusza Morawieckiego bez wotum zaufania

Komentarze

PO 2023-12-11 19:08:13 Piniędzy nie ma i nie będzie!!!!

Zak 2023-12-11 19:06:10 Chcę widzieć miny tych małych przedsiębiorców którym przeszkadzało 500 plus i głosowali na KO jak od nowego roku będą płacić za prąd 3 razy więcej bo neo sejm ich nie uwzględnił w ochronie. Haha

@Piotr 2023-12-11 19:03:17 Nawet jeśli naród wybrał "ogromne zło" to wciąż jest to mniejsze zło, niż kolejna kadencja pisowskich złodziei. Z resztą, dla kogo zło? Dla pisowskich synekur i rodzin pisowców, którzy potracą intratne posadki w państwowych spółkach. Cieszy mnie to. Jeszcze do tego zarzuty karne dla wszystkich pisowskich tłustych kotów, które są na Polsce uwłaszczyły, i będziemy spełnieni

Jan 2023-12-11 19:02:43 Koniec praworządności i demokracji.Właśnie zaczęły się mroczne czasy dla uczciwych obywateli. Zło od dzisiaj opanuje nasz kraj.

@Piotr 2023-12-11 19:00:48 I świnie będą się cielić a krowy prosić... chyba powinieneś zacząć poważnie myśleć nad terapią urojeń, bo widzę ze choroba u ciebie postępuje wprost proporcjonalnie do liczby pisowskich afer wychodzących na światło dzienne. To takie straszne że już nie będzie decydowania o losach Polski i Polaków podczas tajnych nocnych głosowań i ustaleń z nowogrodzkiej

@Bj 2023-12-11 18:58:15 No właśnie też nie mogę zrozumieć jak Polacy mogli wybrać pis aż na dwie kadencje. O dwie za dużo.

FIGO 2023-12-11 18:45:17 Komuniści chcą rozliczać jak w latach ponurych za Stalina . Chrześcijanie nadstawią drugi policzek do obicia , ale siła SPRAWIEDLIWEGO jest mocniejsza niż samozwańczego bóstwa , a takim jesteś przeważnie TY , zwykły darmozjadzie mieniący się nie wiadomo KIM ! Wystarczy , że nie weźmiemy udziału w budowaniu , popieraniu tej biblijnej wieży Babel . To się samo tak jakoś rozpieprzy , a zawiedziona gawiedź " wywiezie " WAS, komuchy na przysłowiowej taczce gnoju ! Ile czasu potrzebujecie !

Piotr prawdziwy 2023-12-11 18:43:27 Większość ma PO i przystawki i będą mieli premiera.Polska jest kolonią Niemiec, a za PiSu była kolonią USA i Izraela.PiS wyprzedał Lotos Arabom, stacje benzynowe Wegrom, nabrzeza Trójmiasta Chińczykom, terminale trójmiasta Holendrom. Ryży premier wszystko dla Niemców odda. Zloto NBP 180 mld po wprowadzeniu euro pojedziedo Niemiec do Europejskiego Banku Centralnego, do Fankfurt nad Menem.

POPiS 2023-12-11 18:43:26 To jedno zło dla Polski i Polaków ale polinialewacy będą "rzondzić"...

itd 2023-12-11 18:35:14 Targowica chwilowo triumfuje,Sojuz komuchow i ''swiatlych jewroeupejczykow'' wkrotce pokaze polactwu swoja dobroc,

Piotr 2023-12-11 18:27:53 Konfa glosowala wraz z tuskiem za brakiem fotum dla rządu! Konfa to 4 noga tuska to ZDRAJCY POLSKI , JAK PO, PSL, HOŁOWNIA !!

FIGO 2023-12-11 18:18:25 Jaką informację od Boga , otrzymaliśmy jako społeczeństwo tracąc Narodowy Rząd Polski , na rzecz komunistycznej hołoty. Kolejna próba wiary ? Kolejna ciemna dolina ? Ludzie wiary się nie ulękną , a wzmocnią się .Pan w swej dobroci nie nakłada na wierzącego większego ciężaru niż ON jest w stanie udźwignąć , ale gdy to przetrzyma jest błogosławionym .Pan Bóg w swej dobroci daje szansę by oprzeć się pokusie , a tym samym zwyciężyć złego ! My Polacy , ludzie wierzący , ale nie komuchy , zwyciężymy.

Piotr 2023-12-11 17:50:12 Wszystko zabiorą, zlikwidują Polskę, oddadzą nasz kraj 18 grudnia w łapy brukseli i berlina! Nie bedzie niczego! Ani CPK ani dróg ani polskiej armii, putin mordeca pół Polski zajmie bez wystrzału! Wszystkie firmy zlikwiduja aby niemcom pomóc! Orlen, LOT , NBP! Polskie złota narodowe! Narodzie! Jesteś głupi! A mogło byc lepiej! Wybralisie ogromne ZŁO !

hehehehe 2023-12-11 17:49:53 Coś pięknego. Teraz czekamy na kolejny etap, czyli rozliczenie a następnie skazanie. Ten "rząd" mimo iż rządził tylko dwa tygodnie, zdążył w tym czasie wydać kilkanaście miliardów z budżetu. Ten "Rząd" pokazał przez ostatnie 8 lat i dwa tygodnie, gdzie ma stan finansów państwowych. Dla nich liczy się tylko kupowanie głosów, a gospodarka niech się wali na ryj, ważne że oni wyciągną jak najwięcej z koryta dla siebie

Brawo 2023-12-11 17:49:53 To piękny dzień dla Polski.

Bj 2023-12-11 17:42:37 Jak można wybrać ponownie na Premiera człowieka, który wcześniej, w latach 2007 - 2014, swoimi rządami tak się skompromitował? Polacy opamiętajcie się jak najszybciej.

Głupi Narodzie. 2023-12-11 17:06:20 Głupi Narodzie.

sdf 2023-12-11 17:02:26 too mann z POrożem i jewo pajdokracja też przeminą i to szybciej, niż się wydaje, nawet ich funkcjonariusz Żakowski o tym mówi...

Rząd upadł 2023-12-11 17:02:00 Upadek rządu PiS to ewidentna wina Tuska

czytam 2023-12-11 17:01:36 Politycy swoje rozgrywają a frajerzy wybierają . CO ?