Najwyższa w kraju emerytura to ponad 43 tys. zł. Wypłaca ją ZUS w Zabrzu

Fot. Ryszard Pakieser

43,4 tys. zł – to najwyższa obecnie emerytura w Polsce, wypłaca ją oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu mieszkańcowi woj. śląskiego, który przepracował ponad 62 lata – podała regionalna rzeczniczka ZUS Beata Kopczyńska.

Rekordowa emerytura jest kilkanaście razy wyższa od przeciętnej, która wynosi ok. 3 tys. zł brutto.

Jak zaznaczyła Kopczyńska, emerytura wypłacana przez zabrzański Oddział ZUS jest najwyższą w kraju. Żaden inny nie wypłaca wyższego świadczenia niż 40 tys. zł, nie brak jednak osób, które otrzymują kilkanaście czy nawet 20 tys. lub 30 tys. zł. Np. emerytura mieszkańca Warszawy przekracza 36 tys. zł, klient Oddziału ZUS w Poznaniu ma emeryturę w wysokości bliską 32 tys. zł, a kobieta, której emeryturę wypłaca bydgoski ZUS, w wysokości ponad 30 tys. zł – wyliczała.

- Jeśli chodzi o dane dla województwa śląskiego rekordzista, po marcowej waloryzacji, otrzymuje emeryturę w wysokości ponad 43,4 tys. zł (...) Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat i ma za sobą ponad 62 lata i 5 miesięcy +czystej+ pracy, bez zwolnień chorobowych i innych nieskładkowych okresów - poinformowała Kopczyńska.

W Śląskiem nie brakuje osób, które co miesiąc otrzymują z ZUS ponad 20 tys. zł W Oddziale ZUS w Bielsko-Białej najwyższa emerytura wynosi ponad 20,3 tys. zł. Otrzymuje ją kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku prawie 73 lat, a ma za sobą 52 lata pracy. W Oddziale ZUS w Chorzowie najwyższa emerytura wynosi 21,7 tys. zł. Dostaje ją pracownik naukowy, który na świadczenie przeszedł po 56 latach pracy w wieku 77 lat i 6 miesięcy.

Najwyższa emerytura wypłacana przez Oddział ZUS w Częstochowie trafia do mężczyzny, który na świadczenie przeszedł w wieku 79 lat, po 40 latach pracy - jego świadczenie od 1 marca wynosi 23,3 tys. zł. Rekordzista w Oddziale ZUS w Rybniku otrzymuje emeryturę w wysokości 22,6 tys. zł. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 9 miesięcy, pracował na stanowisku starszego montera, a na świadczenie przeszedł po 53 latach pracy. W Oddziale ZUS w Sosnowcu najwyższa emerytura wynosi ponad 22 tys. zł. To świadczenie również trafia do mężczyzny. Ma on za sobą ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 5 lat studiów. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 6 miesięcy.

Przedstawiciele ZUS zaznaczają, że sposobem na uzyskanie wysokiego świadczenia emerytalnego jest dłuższa praca i tym samym więcej odprowadzanych składek. - Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższy emeryturę - wyjaśniła regionalna rzeczniczka ZUS.

Copyright