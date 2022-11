Inwestycja w Świnoujściu. Farmy wiatrowe na Bałtyku

Na początku 2023 roku ma być gotowy projekt budowy w Świnoujściu terminala instalacyjnego dla farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestycja ma pochłonąć ok. 300–350 mln zł.

Terminal będzie gotowy na przełomie 2024/25 roku, a więc przed zakończeniem budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej „Baltic Power” na Bałtyku. Inwestycja w Świnoujściu powinna się rozpocząć już za kilka miesięcy. Terminal powstanie w miejscu byłej stoczni remontowej. To pozwoli na wykorzystanie części portowej infrastruktury.

- W styczniu powinien być gotowy projekt. Świnoujście jest bardzo dobrą lokalizacją chociażby ze względu na nośność gruntów (5 ton na mkw. - red), która pozwala na przyjęcie każdej wieży wiatrowej, która obecnie jest na rynku. Terminal w Świnoujściu znajduje się najbliżej Morza Północnego, a więc w przyszłości może posłużyć do transportu wież w tamtym kierunku. Port instalacyjny będzie również służył do przeładunku innych towarów – wyliczał K. Urbaś.

Transport elementów farmy wiatrowej ma się odbywać zarówno drogą morską jak i lądową. Rocznie w Świnoujściu będzie przeładowywanych na statki około 80 wież. Szacuje się, że pracę w terminalu znajdzie około 100 osób.

Dodajmy, że Świnoujście i Szczecin to miasta mające wspólnie tworzyć wielki projekt „Baltic Power” – największej w Polsce farmy wiatrowej na Bałtyku. Jej budowa ma ruszyć w 2024 roku, a jej oddanie do użytku jest planowane w 2026 roku. Na terenie liczącym ponad 130 km kwadratowych powstanie ok. 76 turbin wiatrowych o mocy 15 MW każda. Inwestycję sfinansują dwa podmioty: PKN Orlen oraz kanadyjskie przedsiębiorstwo Northland Power. Morska elektrownia będzie mogła mieć moc nawet 1,2 GW. Farma „Baltic Power” powstanie ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby w województwie pomorskim. ©℗

(rj)