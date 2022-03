Twój e-PIT popularną usługą. Już przeszło milion zeznań

Już milion deklaracji złożyli podatnicy za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji.

Usługa Twój e-PIT cieszy się niesłabnącą popularnością. Już ponad milion zeznań podatkowych zostało złożonych w ten sposób.

– Cieszymy się, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań – poinformowała w ub. tygodniu Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). – Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Oferujemy im nowoczesne usługi, które spełniają ich oczekiwania. Stawiamy na cyfryzację, dzięki której coraz więcej spraw podatkowych można załatwiać przez internet.

Jak zaznaczyła Anna Chałupa, zastępca szefa KAS, dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób złożyć zeznanie, bez konieczności wychodzenia z domu. Mają też dostęp do historii swoich e-PITów, a także do innych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy. Co ważne, rozliczając się elektronicznie, dostaną szybciej zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni.

W 2022 r. KAS przygotował na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w serwisie e-Urząd Skarbowy. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

(Ksz)