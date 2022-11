„Strażak-28” już w Szczecinie. Podniesienie bandery zaplanowano na mikołajki

„Strażak-28”, nowy statek pożarniczy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotarł w poniedziałek (14 listopada) wieczorem do szczecińskiego portu. Jednostkę zbudowała stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Zgodnie z zapowiedziami, 18 bm. ma nastąpić formalne przekazanie „Strażaka-28” armatorowi, natomiast na 6 grudnia zaplanowano uroczyste podniesienie bandery na statku.

– „Strażak-28” zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne, jest m.in. przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG, będzie też czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Statek ma 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać może maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Na wyposażeniu jednostki są trzy monitory wodno-pianowe o wydajności 1350 m sześc./h każdy oraz dwie pompy FiFi (2700 m sześc./h każda).

Projekt pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej – blisko 34,5 mln zł.

„Strażak-28” będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ statkiem pożarniczym (obok „Strażaka-24” i „Strażaka-26”).

(K)