„Strażak-28” sprawdzany na morzu. Wkrótce nastąpi przekazanie jednostki

Budowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding statek pożarniczy „Strażak-28” przechodzi próby na morzu. Testy rozpoczęły się 26 października i potrwają pięć dni.

Jednostka ma już za sobą, przeprowadzone w warunkach portowych, testy wszystkich urządzeń i systemów znajdujących się na jej wyposażeniu. Teraz te systemy pod okiem ekspertów sprawdzane są w warunkach morskich, a więc w takich, w jakich statek będzie pracował na co dzień.

Zgodnie z harmonogramem, 18 listopada br. „Strażak-28” ma być przekazany ZMPSiŚ.

– Nowy statek pożarniczy będzie dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku – przypomina Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową, będzie m.in. przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście.

Statek ma 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać może maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. na wyposażeniu jednostki są trzy monitory wodno-pianowe o wydajności 1350 m sześc./h każdy oraz dwie pompy FiFi (o mocy 2700 m sześc./h każda).

Projekt pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość projektu to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 34,5 mln zł.



„Strażak-28” będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ statkiem pożarniczym. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”.

Na wejściu jednostki do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

(ek)