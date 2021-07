Pracodawcy komentują: Spadek bezrobocia widoczny nawet do końca roku

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Wstępne dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wskazują, ze stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6%, a więc o 0,1 pkt. proc. mniej niż w maju.

Anna Kornacka, Prezeska Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego: Czerwcowe dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii potwierdzają wcześniejsze obserwacje wskazujące na to, że rynek pracy powoli wraca do stanu sprzed pandemii. Odnotowany spadek bezrobocia jest sezonowy, zgodnie z prognozami opartymi na obserwacjach z poprzednich lat będzie trwał do listopada lub grudnia. Duży problem stanowi niedostateczna podaż pracy. Dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy częstym problemem jest rozbieżność między potencjalnym miejscem zatrudnienia a miejscem zamieszkania, a także niedopasowanie poziomu i profilu kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Paweł Skotnicki, Kancelaria Finansowa Paweł Skotnicki, ekspert ZPPZ ds. ubezpieczeń i finansów osobistych: W czerwcu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 994,8 tys. osób bezrobotnych. To o 31,9 tys. osób mniej niż na koniec maja. Sytuacja ta jest wynikiem wzmożonego zapotrzebowania na pracowników w branżach, które uprzednio z powodu ograniczeń i zamknięcia odnotowały odpływ pracowników do innych firm oferujących stabilne warunki zatrudnienia. Spadek liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 0,7 tys. mniej niż w maju br.) może być skutkiem zmniejszenia puli środków przeznaczonych na wsparcie osób bezrobotnych lub też mniejszego zainteresowania pracodawców pośrednictwem pracy świadczonym przez powiatowe urzędy pracy.