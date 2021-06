Pracodawcy komentują: Przeciętna płaca wyższa o ponad 10% niż rok temu

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w maju wyniosło 5637,34 zł (brutto) i było wyższe o 10,1% w ujęciu rocznym, jednak w porównaniu z kwietniem spadło o 2,9%. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6338,5 tys. (o 2,7% wyższe niż w ubiegłym roku).

Katarzyna Raczkowska, Dyrektor zarządzająca MasterHR, ekspertka ZPPZ ds. HR: W maju odnotowano spadek przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do kwietnia o 2,9%, a więc więcej niż między marcem a kwietniem br. (2,1%). Sytuacja ta może wynikać z wznowienia działalności branż uprzednio dotkniętych obostrzeniami, które cechuje duża sezonowość oraz niższe wynagrodzenia (gastronomia, turystyka, hotelarstwo). Możliwe, że jest to również efekt sprecyzowania płac w postpandemicznej rzeczywistości, kiedy zakończono realizację programów pomocowych, a część firm nie powróciła do poziomu obserwowanego przed pandemią.

Łukasz Żak, Żak Legal Support Office, ekspert ZPPZ ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw: W maju liczba osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 6338,5 tys., a w skali roku wzrosła o 2,7%. W stosunku do kwietnia wzrosła nieznacznie, bo o 0,3%. Przyczyn możemy szukać w niedoborach pracowników skłonnych do podjęcia pracy, co jest zauważalne zwłaszcza w takich branżach jak budownictwo czy produkcja. Wiele firm po zakończeniu programów pomocy weryfikuje zatrudnienie do aktualnych potrzeb, co z kolei może oznaczać zarówno zwolnienia, jak i wdrażanie planów rekrutacyjnych. Z drugiej strony firmy odczuwają brak specjalistów zwłaszcza w zawodach technicznych i ci pracownicy mogą bez większych problemów znaleźć zatrudnienie na korzystnych, jak na Polskę warunkach, jednak bardzo często wybierają dużo lepiej płatną pracę za granicą, w Niemczech lub Skandynawii.