Pracodawcy komentują: Przeciętna płaca wyższa o prawie 10%

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: W kwietniu liczba pracujących w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób wyniosła 6316,9 tys. To wzrost o 0,9%, a więc o 58,1 tys. osób. Przeciętna płaca wyniosła 5805,72 zł brutto (o 9,9% więcej w skali roku).

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: Poziom zatrudnienia nie osiągnął jeszcze stanu obserwowanego przed pandemią. Mimo oczekiwanych wzrostów konsumpcji po zniesieniu ograniczeń oraz rosnącego eksportu polskich towarów pracodawcy wciąż nie zdecydowali się na zwiększenie zatrudnienia do poziomu sprzed pandemii, co może świadczyć o obawach o przyszłość firm we wciąż niepewnym okresie. Stale rośnie przeciętna płaca w przedsiębiorstwach. W kwietniu br. wyniosła 5805,72 zł, była więc wyższa o 9,9% niż w ubiegłym roku. W wybranych sektorach gospodarki firmy zabiegają o pracowników konkurując wyższymi wynagrodzeniami.

Katarzyna Raczkowska, dyrektor zarządzająca MasterHR, ekspertka ZPPZ ds. HR: Wynagrodzenia wzrosły w budownictwie, logistyce czy sektorze ICT, a w najbliższym czasie mogą wzrosnąć również w takich branżach jak hotelarstwo czy turystyka. Wielu pracowników tych branż, z uwagi na obostrzenia, szukało zatrudnienia w innych, działających bez ograniczeń miejscach i nie będzie chciało wrócić do poprzedniej pracy. Restauracje czy hotele będą zmuszone zaoferować wyższe niż w ubiegłym roku stawki, aby zachęcić do podjęcia sezonowej pracy. Kolejne miesiące mogą przynieść wzrost zatrudnienia, a także wzrost oczekiwań płacowych związany z dużym zapotrzebowaniem na pracę w branżach sezonowych, wysokim popytem na pracę specjalistów oraz wysoką inflacją.