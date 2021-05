Pracodawcy komentują: Bezrobocie nie wzrasta

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: W kwietniu br. bezrobocie spadło do 6,3% (wobec 6,4% w marcu). Na naszym rynku pracy obserwujemy obecnie jeden z najniższych poziomów bezrobocia (najniższa stopa w UE mierzona wg BAEL).

Tomasz Bieńkowski, właściciel IQ Consulting, członek ZPPZ: Choć wskaźniki bezrobocia są korzystne, możemy również obserwować niepokojące zjawiska pojawiające się na polskim rynku pracy. W przemyśle spada liczba osób pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób (jest to spadek o 1,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem), z kolei znacznie wzrasta liczba pracujących w rolnictwie. Stan rynku pracy zweryfikują najbliższe miesiące. Jednak zapowiedzi luzowania obostrzeń, spadająca liczba zachorowań i rosnące tempo szczepień pozwalają z umiarkowanym optymizmem prognozować dalszy spadek bezrobocia, charakterystyczny dla okresu wiosenno-letniego.

Dr hab. Waldemar Urbanik, prof. i rektor WSH TWP w Szczecinie, członek ZPPZ: Sytuację na rynku pracy warunkują między innymi środki publiczne przeznaczone na utrzymanie miejsc pracy. Dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wskazują, że wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy wypłaciły pomoc na wsparcie ok. 7,3 mln miejsc pracy (w tym dopłaty do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, postojowe czy obniżony czas pracy). Na wysokim poziomie utrzymuje się także eksport towarów. Przedsiębiorstwa nawiązały nowe współprace handlowe i utrzymały dotychczasowe kontakty, co skutkuje stałym zapotrzebowaniem na pracę w przemyśle. Z powodu zwolnień chorobowych, opieki nad dzieckiem czy kwarantanny wiele firm szukało dodatkowych pracowników uzupełniających czasowo wolne miejsca pracy.