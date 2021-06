Pracodawcy komentują: PKB na minusie, dynamiczny wzrost od II kwartału

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Według wstępnych szacunków GUS polski PKB w I kwartale br. obniżył się o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wojciech Jurek, Personel Partner, członek ZPPZ: Optymistyczne dane przynoszą inwestycje. Pierwszy raz od czterech kwartałów notujemy dodatnią dynamikę (dynamika 1,3% r/r., wkład 0,2 pkt proc.). Biorąc pod uwagę wartość dodaną brutto możemy zauważyć diametralnie różną sytuację w poszczególnych sekcjach. Dla przykładu przemysł zanotował 7,3% wzrostu realnego r/r, natomiast dynamika w gastronomii i zakwaterowaniu wynosi -77,2%. II kwartał 2021 r. może przynieść rekordowo wysokie dynamiki – jedną z przyczyn będzie odroczony popyt, którego skala pozwala nam na optymizm.

Kamil Zieliński, 7HR, ekspert ds. zatrudnienia: Prognozy wskazują, że to prawdopodobnie ostatni kwartał na minusie. Jeśli nie będzie kolejnej fali pandemii i związanych z nią ograniczeń możemy spodziewać się dynamicznego wzrostu. W I kwartale br. zarówno import, jak i eksport odnotowały wysoką dynamikę roczną (import 10%, eksport 5,7%). Konsumpcja prywatna pozostała na niemal tym samym poziomie co rok wcześniej (dynamika 0,2% r/r, wkład do wzrostu 0,1 pkt proc.). Konsumpcja publiczna była natomiast największym jednostkowo czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu wyniku kwartału PKB (1 pkt proc.).