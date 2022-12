Porty w Szczecinie i Świnoujściu pracują na rekord przeładunków

Operatorzy portowi działający w zespole portów Szczecin-Świnoujście do końca listopada br. obsłużyli tyle samo ładunków, co w całym ubiegłym 2021 roku. Obecny wynik operacyjny wynosi 33,3 mln ton. Oznacza to, że w stosunku do 2021 roku porty przeładowały o 9,4 proc. więcej towarów.

– Dotychczas dla portów rekordowym pod względem wielkości przeładunków był rok 2018 – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Zestawiając tegoroczne wyniki z okresem styczeń-listopad 2018, porty są na plusie o 7,5 proc.

Jak dodaje, w tym roku w portach jest więcej węgla, rudy, paliw i gazu LNG. Wzrost rok do roku wynosi odpowiednio: 38,7, 20,2, 36 i 65,4 procent. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył do końca listopada br. 51 statków z gazem LNG. Dla porównania, w tym samym czasie ub. roku było ich 31. Więcej przeładowano również towarów z grupy inne masowe – wynik jest o 8 proc. lepszy aniżeli w tym samym czasie ub. roku.

Spadki notują zboża (-9 proc.), drobnica (-3,2 proc.), drobnica promowa (-1,5 proc.) oraz kontenery (-12,5 proc.).

– Wypracowane wyniki pozwalają na optymistyczną prognozę dotyczącą ilości ogółem obsłużonych ładunków w całym 2022 roku – zaznacza M. Woźniak-Lewandowska. – Przewiduje się, że porty Szczecin-Świnoujście zakończą ten rok wynikiem 36,3 mln ton obsłużonych ładunków, czyli o ok. 10 proc. więcej aniżeli w 2021 roku oraz rekordowym 2018.

ZMPSiŚ SA podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większej ilości ładunków niż obecnie. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.

(ek)