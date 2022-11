Na konferencji Intermodal in Poland o rozwoju portów

Intermodal in Poland to dwudniowa konferencja, która się rozpoczęła w środę (30 listopada) w Szczecinie. Dotyczy ona rozwoju zachodniopomorskich portów, a jednym z poruszanych tematów są konsekwencje wojny na Ukrainie dla sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) w całej Europie. Organizatorem wydarzenia jest Grupa CSL oraz Intermodal News, a partnerem głównym Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Patronatu wydarzeniu udzieliła Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

Konferencja, odbywająca się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na Łasztowni, jest okazją do dyskusji na temat rozwoju sektora TSL w trudnym czasie pandemii, wojny na Ukrainie i rozmaitych perturbacji gospodarczych, jak np. inflacja. Podstawowy temat konferencji to przyszłość zespołu portów Szczecin-Świnoujście jako hubu logistycznego, który posiada ogromne perspektywy ekspansji gospodarczej w kierunku północ – południe. Sporo miejsca zajmują też kwestie dotyczące rozwoju transportu intermodalnego, czyli takiego, który wykorzystuje różne środki transportu do przewozu danego ładunku. Wśród uczestników są eksperci z Polski i zza granicy.

Wiceprezydent Szczecina Daniel Wacinkiewicz powiedział na wstępie, że konferencja jest cenną inicjatywą, pomyślaną jako wydarzenie wieloletnie.

– Dyskusje pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną, światem nauki pozwalają lepiej zrozumieć różne perspektywy i móc wspólnie zastanowić się, w jaki sposób rozwiązywać szereg nowych problemów, przed którymi stanęliśmy – podkreślił.

Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL i współorganizator konferencji, zaznaczyła, że podczas tego wydarzenia podejmowane będą bardzo ważne dla jej uczestników tematy: północ – południe, intermodal w aspekcie Polski, Europy i świata.

– Żyjemy w bardzo ciekawych czasach – stwierdziła L. Hołowacz. – Polska jest atrakcyjnym krajem do inwestycji, krajem mądrych ludzi, mamy ogromne szanse rozwijania się.

Na temat kierunków rozwoju korytarzy intermodalnych w Polsce mówiła Marta Waldmann z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz.

Transport intermodalny w czasach wojny i kryzysu był tematem prezentacji Michała Jaworskiego z Urzędu Transportu Kolejowego. Podał on najświeższe dane statystyczne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych. Wyniki trzech kwartałów tego roku wskazują, że przewozy te są na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, przybliżyła wyniki portowych przeładunków.

– Szacujemy, że obroty wzrosną w tym roku o ok. 10 proc. – powiedziała.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 1 grudnia 2022 r.

(ek)