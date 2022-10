Przeładunki na plusie

Przeładunki po trzech kwartałach br. w zespole portów Szczecin-Świnoujście są o 7,5 proc. lepsze niż w analogicznym czasie ub. roku. Operatorzy portowi od stycznia do września obsłużyli prawie 26,7 mln ton towarów.

W portach jest więcej rudy, paliw, skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz węgla. Wzrost rok do roku wynosi odpowiednio: 30, 31,5, 41,5 oraz 22 proc. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył w tym roku do końca września 39 statków. Dla porównania w tym samym czasie ub. roku było ich 26. Na plusie są także przeładunki towarów z grupy inne masowe z wynikiem o 4,6 proc. lepszym aniżeli w tym samym czasie przed rokiem.

Mniej przeładowano zbóż (o 8,7 proc.), drobnicy (o 2 proc.), drobnicy promowej (o 1,3 proc.) i kontenerów (o 15,4 proc.).

Wyniki samego września były w tym roku dla obu portów o 13,7 proc. lepsze niż tego samego miesiąca w 2021. Tutaj liderami przeładunków są węgiel (plus 191,2 proc.), inne masowe (plus 46,1 proc.), paliwa (plus 36,5 proc.) i LNG (plus 71,7 proc.).

– Zarząd portu prognozuje, że tegoroczne wyniki przeładunkowe powinny być o ok. 10 proc. lepsze aniżeli wynik wypracowany w 2021 roku – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Jak dodaje, ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków niż obecnie. To m.in. inwestycje w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego w porcie szczecińskim, w terminalu promowym w Świnoujściu oraz w części morskiej terminalu LNG. Przedsięwzięciami, które wpłyną pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz w niedalekiej przyszłości dopełnią ofertę obu portów, będą Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.

(ek)